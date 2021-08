FRANKIA NEO: 3,5 Tonner jetzt auch mit Querbett und in der Edition NEO BLACK LINE

Marktschorgast / Düsseldorf (ots) - Mit dem teilintegrierten FRANKIA NEO hat der Hersteller von Premiumwohnmobilen bereits im Modelljahr 2020 sein Portfolio erweitert. 2022 geht FRANKIA einen weiteren Schritt auf dem Erfolgsweg: Mit dem FRANKIA NEO BD gibt es jetzt das Raumwunder neben einem Grundriss mit Längsbetten auch mit Querbett im Heck. Hier verfolgt der FRANKIA NEO seinen bewährten Weg: Mehr Raum, mehr Zuladung, mehr Style. Das beweist auch die neue Edition NEO BLACK LINE - mit einem außergewöhnlichen Design und vielen Extras "on top".Noch wenige Tage: FRANKIA NEO live auf dem Caravan Salon Düsseldorf erleben! -> hier (https://www.frankia.com/caravan-salon-2021?utm_source=presseportal.de&utm_medium=presse&utm_campaign=Presseportal%20Caravan%20Salon%202021&utm_content=Link%20Landingpage%20Caravan%20Salon%202021)Leichtgewicht, Raumwunder, Charaktertyp: FRANKIA NEO"Nach dem Erfolg unseres 3,5-Tonners, gehen wir mit einem neuen Grundriss und einer Sonderedition einen weiteren Schritt, um gezielt auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen", so Konstantin Döhler, Director Sales and Operations. "Auch 2022 überzeugen unsere Leichtgewichte mit starken Argumenten: angefangen bei der kraftvollen Mercedes-Benz-Basis über das sportliche Design der Edition BLACK LINE bis hin zu einem Raumgefühl, das im Bereich der 3,5-Tonner bereits in den vergangenen Jahren Maßstäbe setzte."Neu: FRANKIA NEO mit QuerbettDer neue Grundriss des FRANKIA NEO mit Querbett zeigt noch flexibler. Neben dem FRANKIA NEO GDK mit getrennten Längsbetten setzt der NEO BD auf noch mehr Freiraum und eine große L-Sitzgruppe. Beide Grundrisse haben eine großzügige Küche mit optional 138-l-Kühlschrank und multifunktionale Lösungen im Komfortbadezimmer.FRANKIA NEO BD erfahren -> hier (https://www.frankia.com/pp/NEO)In der Edition NEO BLACK LINE steckt noch mehr drinDie Edition FRANKIA NEO BLACK LINE fällt auf: mit einem besonderen Design und mit vielen Extras, die es zusätzlich zur Serienausstattung des FRANKIA NEO gibt. Jetzt wahlweise in zwei Grundrissen - mit getrennten Längsbetten oder mit Querbett im Heck, mit 3,5 oder 4,5 Tonnen Gesamtgewicht.FRANKIA NEO BLACK LINE erfahren -> hier (https://www.frankia.com/pp/NEO-BLACK-LINE)Pressekontakt:Frankia-GP GmbH | Konstantin Döhler | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail: info@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuell