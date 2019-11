FP Markets lanciert neues IB-Portal

FP Markets stärkt sein Online-Angebot weiter mit der Einführungseines maßgeschneiderten IB-PortalsSydney (ots/PRNewswire) - FP Markets (http://www.fpmarkets.com/),ein 2005 gegründeter ASIC-regulierter globaler CFD- und Forex-Broker,stärkt sein Online-Angebot weiter, indem er ein neues speziellesPortal für Introducing Broker (IB) lanciert. Das maßgeschneidertePortal wurde als mehrstufige Plattform für einzelne IBs undMaster-IBs konzipiert.Mit dem Bekenntnis zur Transparenz hat FP Markets dafür gesorgt,dass das neu gestaltete Portal(https://www.fpmarketspartners.com/analytics-portal/) es IBsermöglicht, tägliche Transaktionen, Einlagen, Volumina und Rabattevon Direktkunden oder Kunden von Sub-IBs zu sehen und auf demLaufenden zu bleiben. Zur Benutzerfreundlichkeit können IBs auchTransaktionsdaten im PDF- und CSV-Format zu Berichts- undAbstimmungszwecken exportieren.FP Markets (https://www.fpmarkets.com/why-fp-markets) hat erkannt,wie wichtig es ist, IBs eine klare Kontrolle und Befehlgewalt zurBeherrschung ihrer mehrfachen Rabattkonten von verschiedenenHandelsplattformen zu geben. Als Antwort auf dieses Bedürfnisermöglicht das neue IB-Portal es den IBs, mit nur einem KlickÜberweisungen von Geldforderungen von Rabattkonten auf ihreHandelskonten einzuleiten. IBs können auch ihreOnline-Banking-Erfahrung einsetzen, um schnell die Auszahlung vonGeldern von den Konten der FP-Märkte direkt auf ihre persönlichenBankkonten zu ermöglichen.FP Markets hat einen einfach zu navigierendenOnline-Registrierungsprozess eingeführt, der es IBs ermöglicht, ihreMobiltelefone zu nutzen, um zusätzliche Sicherheit undIdentitätsüberprüfung zu gewährleisten. Die Kontoverwaltung erfolgtdann ausschließlich über das dedizierte IB-Portal. DieServicebereitstellung ist reaktionsschnell und IB-Konten werdensofort über einen dedizierten Partner-/IB-Support-Desk eröffnet, derKonten mit minimalen Interaktionen aktiviert. Das zentrale Repositorywurde eingerichtet, um IB-Belege wie Kopien von Pässen sicher zuspeichern und zu verwalten, wodurch die Verwaltungszeit für dieIB-Händler bei jeder Nutzung der Website minimiert wird.Craig Allison, Head of Europe, Middle East and Africa, von FPMarkets, kommentierte: "Wir freuen uns, nach Jahren der Forschung undEntwicklung nun unser eigenes IB-Portal zu lancieren. Unser Ziel wares, ein transparentes und benutzerfreundliches Portal zuimplementieren, das das Online-Erlebnis und das Belohnungssystem fürunsere IB-Kunden verbessert, die einen enorm wertvollen Teil unseresGeschäfts darstellen. Wir haben den Weg der IBs von Anfang bis Endeausgewertet und eine Online-Lösung geschaffen, die es IBs unsererMeinung nach ermöglicht, stets auf dem Laufenden zu bleiben, ob es umBargeldaktivitäten aus gesicherten Provisionen oder das Echtzeitsaldoauf ihren mehrfachen Rabattkonten auf unseren verschiedenenHandelsplattformen geht. Wir von FP Markets befinden uns jetzt inunserem 15. Jahr und sind stolz auf die kontinuierlicheWeiterentwicklung unseres Online-Angebots sowie auf unser Engagementbeim massiven Investieren in die Bereitstellung fortschrittlicherTechnologien für Händler, was unserer Meinung nach auf dem Marktkonkurrenzlos ist."FP Markets (https://www.fpmarkets.com/forex-trading) bietet über10.000 Handelsinstrumente in den Bereichen Forex, Aktien-CFDs,Indizes, Futures, CFDs und Kryptowährungen, was es zu einem dergrößten Anbieter der Branche macht. Der Vorteil, CFDs von einem Kontoaus handeln zu können, ist der Grund, warum sich so viele Händler fürden Handel mit FP Markets entscheiden.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1020242/FP_Markets_IB_Portal.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpgPressekontakt:Andria Phiniefs+61-2-8252-6800marketing@fpmarkets.comOriginal-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuell