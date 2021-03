FP Markets führt FP Markets Social Trading ein

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets Social Trading (https://www.fpmarkets.com/social-trading/) ermöglicht es Tradern, erfolgreiche Trader automatisch zu finden, zu folgen und zu kopieren.Egal, ob Sie als Kopierer handeln oder als Anbieter Handelsstrategien anbieten möchten, FP Markets Social Trading sorgt dafür, dass Sie die Kontrolle behalten.Copy Trading beseitigt einige der Komplexitäten des Forex- und CFD-Handels und ermöglicht Kunden einen leichter zugänglichen Einstieg in den Handel mit den globalen Finanzmärkten, indem sie erfolgreichen Tradern oder Providern folgen. Diese Anbieter werden von FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) auf der Grundlage ihrer Rentabilität über einen bestimmten Zeitraum eingestuft, und potenzielle Kopierer haben die Möglichkeit, ihre vollständige Handelsgeschichte und frühere Performance einzusehen.Nicht nur können Trader auf 60+ Währungspaare (https://www.fpmarkets.com/forex/) zugreifen, sie können auch mit mehr als 50 der weltweit größten Aktien (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/) handeln, darunter Facebook, Google, Apple und Amazon. Für Anleger, die eine breitere Produktpalette suchen, bietet FP Markets erstklassige Preise für alle wichtigen Rohstoffe (https://www.fpmarkets.com/commodities/) sowie die weltweit meistgehandelten Indizes (https://www.fpmarkets.com/indices/) von den größten globalen Börsen. Für Kunden, die an Kryptowährungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) interessiert sind - Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple sind alle verfügbar.Craig Allison, Head of Europe, Middle-East and Africa kommentiert: "FP Markets Social Trading ermöglicht es Tradern, erfolgreiche Trader automatisch zu finden, zu verfolgen und zu kopieren. Seit dem Beta-Start Anfang März haben wir eine enorme Nachfrage nach FP Markets Social Trading erlebt, mit einem enormen Anstieg an Registrierungen und einer erhöhten Aktivität und Engagement-Rate, insbesondere in den sozialen Medien. Wir freuen uns über das Aufkommen einer neuen Klasse von Tradern und deren wachsendes Interesse am Forex Trading (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/) und Contracts For Difference (CFDs) (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/), die es vorziehen, die Performance von erfahrenen Tradern zu analysieren und deren Handelsverhalten zu replizieren. Diese Funktionalität in Verbindung mit unseren marktführenden Preisen und Handelskonditionen macht FP Markets zum bevorzugten Broker sowohl für Profis als auch für diejenigen, die noch am Anfang ihrer Handelsreise stehen."Start Copy Trading (https://www.fpmarkets.com/social-trading/)Chief Product Officer, Narayan Joshi, fügte hinzu: "Es gibt einen zunehmenden Trend unter den Nutzern hin zu Social-Trading-Plattformen wie dieser, die Social Trading auf Forex (https://www.fpmarkets.com/forex/) und CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/) anbieten und Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Community kombinieren. FP Markets Social Trading bietet eine High-End-Lösung für seriöse Trader und ist zudem auf allen Android- und iOS-Geräten für Kunden verfügbar, die auch unterwegs handeln möchten."Wie funktioniert Social Trading?- Keine Notwendigkeit, einen eigenen Handelsplan zu entwickeln- Verfolgen Sie die Performance erfolgreicher Trader in Echtzeit- Spiegeln Sie das Handelsverhalten von professionellen Händlern mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz- Sie müssen keine Handelsentscheidungen treffen- Behalten Sie die Kontrolle: Die Funktionalität ermöglicht mehrere Copy-Trading-Optionen und Risikomanagement-Strategien- Vollständig automatisierter Handel- Werden Sie Teil einer Community, die Trader aller Erfahrungsstufen umfasst, und wählen Sie aus, wen Sie kopieren möchtenFP Markets ist ein Wachstumsfall in einem großen und schnell wachsenden Markt und in der schnelllebigen Welt des Online-Handels ein preisgekrönter Forex- und CFD-Broker, der als eines der führenden australischen Fintech-Unternehmen immer einen Schritt voraus war.Besuchen Sie die FP Markets Social Trading Community (https://www.fpmarkets.com/social-trading/)und werden Sie Mitglied!Jetzt herunterladen: Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fpmarkets.application)(Google Play) | iOS (https://apps.apple.com/au/app/fp-markets/id1549552932) (The App Store)Hinweise an die RedaktionInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein australischer weltweit tätiger Anbieter von Differenzkontrakten und Devisen mit über 16 Jahren an Branchenerfahrung.- Das Ziel des Unternehmens ist es, Kunden optimale Konditionen, Technologie, Produktauswahl, Preisgestaltung und Kundenservices zu bieten und damit der führende Broker am Markt zu werden.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und einen Leverage von bis zu 500:1 auf dem FP Markets Pro-Konto.- Der hervorragende mehrsprachige 24/5-Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends bereits als der Kundenservice mit der höchsten Kundenzufriedenheit der Branche ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020) als "Global Forex Value Broker" ausgezeichnetWeitere Einzelheiten zu unserem umfassenden Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1454137/FP_Markets_Social_Trading.jpgOriginal-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuell