FP Markets führt den FP Markets Partners Hub ein. Die erste Wahl für IBs und Affiliate Marketing Experten

Sydney (ots/PRNewswire) -Der FP Markets Partners Hub ist eine reichhaltige Informationsquelle für Partner mit Marketingmaterial und detaillierten informativen Artikeln und Tipps und zeigt IBs und Affiliates, wie sie ihr Verdienstpotenzial maximieren können.FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) hat seinen informativen. Partner Hub (https://partnershub.fpmarkets.com/) für IBs & Affiliate Marketing Experten gestartet. Der neue und exklusive FP Markets Partners Hub ist ein zusätzlicher Vorteil für den Beitritt zu FP Markets als Partner. Er soll Introducing Brokers und Affiliates als eine informative Ressource und als Treffpunkt dienen. Eine äußerst wettbewerbsfähige, volumenbasierte Bonusstruktur, kombiniert mit niedrigen Einstiegshürden, macht FP Markets zum idealen Partner für IBs und Affiliates aller Größen und Erfahrungsniveaus.Der exklusiv für FP Markets eingerichtete Partners Hub bietet den Partnern jetzt zusätzliche Vorteile durch die Möglichkeiten, sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Er bietet Tipps und Ratschläge zur Kundenbindung, die besonders für Partner nützlich sind, die gerade erst anfangen. Darüber hinaus können sich Partner über die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen des Unternehmen für Partner informieren und so sicherstellen, dass sie keine der vielen Möglichkeiten von FP Markets verpassen. IBs und Affiliates haben jetzt auch Zugang zu fortschrittlichen Tools wie Bannern, Content Feeds, Artikeln, eBooks, Landing Pages, Logos, FAQs, Tutorials und Webinaren.Als Partner von FP Markets profitieren Sie von einer Vielzahl interessanter Funktionen, darunter:- Attraktives CPA-Modell- Account Management über ein sicheres und dediziertes IB Portal- Spezielles IB Portal für Echtzeit-Analysen und Statistiken- In Echtzeit ausgezahlte Provisionen- Export von Transaktionsdaten in PDF/CSV für Berichte und Abgleiche- Schnelles Onboarding von Kunden- Äußerst wettbewerbsfähiges, flexibles und attraktives Rabattprogramm- Hochkonvertierende Rich-Media-Banner, Landing Pages und Schulungsmaterial.- Mehrstufige, vielseitige Plattform für Einzel- und Master-IBs- Mehrsprachige digitale Marketingmaterialien und Tools zur Verfolgung, Verwaltung und Steigerung Ihrer Konversionen (animierte und statische Banner, die unsere USPs bewerben)- Mehrstufige maßgeschneiderte Angebote und Auszahlungsstruktur durch ein maßgeschneidertes Partnerportal- Ein-Klick-Echtzeit-Transfer von Geldanfragen von Rabattkonten auf Handelskonten- 24/5 engagierter Konvertierungsspezialist- Provisionszahlungen in EchtzeitDer Head of Partners bei FP Markets, Michael Roussos, kommentierte: „FP Markets ist stark in seine Partner investiert und bietet einige der besten Handelsbedingungen für Kunden. Die Partner sind ein Schwerpunkt für FP Markets. Daher baut das Unternehmen langfristige Beziehungen zu seinen IBs und Affiliate Marketing Experten auf. FP Markets entwickelt kontinuierlich hochmoderne Tools für seine Partner, die auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind, und ist bemüht die ultimativen Bedingungen für eine erfolgreiche, fruchtbare und langjährige Partnerschaft zu schaffen."Hinweis für die RedaktionInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein mehrfach regulierter globaler Forex-Broker mit mehr als 16 Jahren Branchenerfahrung.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und einen Leverage von bis zu 500:1* auf Pro Account.- Laden Sie FP Markets Mobile App herunter und handeln Sie auch unterwegs über verschiedene leistungsstarke Online-Plattformen wie MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/), WebTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/), und Iress (https://www.fpmarkets.com/platforms/iress).- Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und wurde von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem „The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021) als „Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- Zudem wurde FP Markets bei den Global Forex Awards 2021 als „Best Forex Trading Experience in the EU" ausgezeichnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1804805/FP_Markets_Hub.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpgPressekontakt:ANDRIA PHINIEFS,a.phiniefs@fpmarkets.com ,+357 25 589 200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuell