FPX Nickel: Was wird das noch werden?

Per 20.07.2018 wird für die Aktie FPX Nickel am Heimatmarkt Venture der Kurs von 0,11 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Metals & Mining".Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für FPX Nickel entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über FPX Nickel wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält FPX Nickel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

