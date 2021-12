FPT Techday 2021 Thrive in The Green Normal

Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire) -FPT, das zu den bedeutendsten Technologieunternehmen Südostasiens zählt, veranstaltete kürzlich das jährliche Technologieforum - FPT Techday 2021 - unter dem Motto "Thrive in The Green Normal" Die Veranstaltung zog über 100.000 Besucher an, darunter mehr als 5.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe, dem Immobiliensektor, dem Bank- und Finanzwesen... und Tausende junger, technikbegeisterter Menschen.FPT stellte auf der Veranstaltung eine Reihe von Produkten vor, die Unternehmen dabei helfen sollen, Ressourcen zu sichern, flexibler zu arbeiten und das Geschäft zu beschleunigen. Konkret basiert FPT eCovax, so der Name des Produktportfolios, auf KI- und Big-Data-Technologien, um Unternehmen dabei zu helfen, sicher und flexibel zu bleiben und den Einstellungsbedarf im Angesicht der Pandemie zu decken, indem der gesamte Einstellungsprozess digitalisiert wird, Vorstellungsgespräche und eine angemessene Einarbeitung durch Bot-KI unterstützt werden und der Bewerberbedarf gespeichert, analysiert und prognostiziert wird.Ein weiteres Produkt ist FPT.AI Advisory Virtual Assistant, der auf künstlicher Intelligenz basierende virtuelle Assistent der nächsten Generation, sowie die elektronische Signaturlösung FPT.eContract und FPT.CA, die Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Abläufe während einer Pandemie unterstützen. Mit FPT AI Reader Flex und Ubot können alle Textdokumente mit unterschiedlichen Informationsstrukturen und Geschäftsabläufen in Unternehmen problemlos digitalisiert und automatisiert werden, so dass Unternehmen flexibel arbeiten können.Darüber hinaus stellte FPT auf der Veranstaltung zum ersten Mal das Modell "The Smart Green City" vor (Die smarte grüne Stadt mit sechs Hauptkomponenten: Green Government, Green Enterprise, Green Education, Green Health, Green Life, Green Mobility). Die Ausstellung bietet ein umfassendes Erlebnis einer neuen normalen Welt, die auf der Grundlage der Technologie neu aufgebaut, betrieben und flexibel vernetzt wurde. Fast 50 Lösungen und Technologieprodukte von FPT tragen dazu bei, die Sicherheit in allen Situationen und die wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten.Über den FPT Techday: Dies ist ein jährliches Technologieforum, das von der FPT Corporation, einem der größten und renommiertesten Unternehmen Vietnams, veranstaltet wird. Von 2013 bis heute hat der FPT Techday eine Marke rund um das Zusammentreffen von Geschäftstrends und neuen Technologien aufgebaut, die in Lektionen, Erfahrungen und praktischen Lösungen von Beratern und führenden Technologieexperten aus dem In- und Ausland beschrieben werden. FPT nutzte die Veranstaltung, um seine Rolle und Position als Pionier der digitalen Transformation in Vietnam zu bekräftigen und gleichzeitig das Ziel zu verfolgen, eines der 50 größten Unternehmen des Landes zu werden, das umfassende digitale Transformationsdienste auf globaler Ebene anbietet.Truong Gia Binh, Vorsitzender der FPT, äußerte sich wie folgt: "Wir haben nur einen Ansatz, um COVID-19 zu bekämpfen und zu besiegen: Wir müssen schneller sein als die Mutationen des Virus. Und die Technologie hat das Potenzial, uns dabei zu helfen. Mit der Technologie sind wir in der Lage, COVID-19 zu besiegen. Mit Hilfe der Technologie können Unternehmen alle Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftstätigkeiten neu strukturieren, um schneller und erfolgreicher zu werden. Mit Hilfe der Technologie kann sich der Einzelne sicher an die Epidemie anpassen. Mit Hilfe der Technologie kann Vietnam bis 2045 ein wohlhabendes Land werden!"Weitere Einzelheiten zu der Veranstaltung finden Sie unter https://techday2021.fpt.com.vn/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1701946/FPT_techday_2021.jpgPressekontakt:Tuan Pham (Herr)E-Mail: TuanPV27@fpt.com.vnTel: +84 93 8938920Original-Content von: FPT Corporation, übermittelt durch news aktuell