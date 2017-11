Der FPT Industrial Tech Day befeuert Zukunft: die neueste Ausgabe der Top Stories auf CNHIndustrial.com

Die Marke für Antriebe lud die internationalen Handels- undWirtschaftsmedien zu ihrem ersten Tech Day ein. Die Veranstaltungumfasste eine Diskussionsrunde mit Führungskräften, die Vorstellungdes weltweit leistungsstärksten 100%igen Erdgasmotors -, des neuenCursor 13 NG - sowie im FPT "Tech Cube" einen Ausblick auf dieInnovationen und Technologien, die sich am Horizont abzeichnen.London (ots/PRNewswire) - Wie sieht die Zukunft der Motorentechnikaus? Genau das ist es, was FPT Industrial, die globale Marke fürAntriebsstränge von CNH Industrial N. V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), aufihrem ersten Tech Day beantworten wollte. Der Tag, an dem 40internationale Handels- und Wirtschaftsjournalisten im CNH IndustrialVillage in Turin zusammenkamen, schloss eine Diskussionsrunde,Produkteinführungen, einen Rundgang durch das Testzentrum von FPTIndustrial und Testfahrten mit Produkten der Marken New HollandAgriculture und IVECO von CNH Industrial ein.Einer der Schwerpunkte des Tech Day lag bei den Erdgasmotoren. Indiesem Bereich sieht sich FPT Industrial als Marktführer. Die Markepräsentierte das umfassendste Erdgasmotorenprogramm auf dem Markt fürindustrielle Anwendungen und stellte mit dem neuen Cursor 13 NG-Motorden leistungsstärksten 100%igen monovalenten Erdgasmotor vor, derheute auf dem Markt erhältlich ist."Erdgas ist der sauberste und nachhaltigste Kraftstoff fürVerbrennungsmotoren. Die Technologie ist erprobt, marktreif undbringt bereits jetzt Vorteile für die Umwelt. Wir haben Erdgasbereits in Tausenden Transportern und Lastkraftwagen eingesetzt. Undjetzt sind wir die Ersten, die diese Technologie auch fürlandwirtschaftliche Anwendungen einführen", sagte AnnalisaStupenengo, Brand President von FPT Industrial, während ihrerEröffnungsansprache.Das Hauptmerkmal der Veranstaltung war der eigens konzipierte FPTTech Cube, in dem die Innovationen vorgestellt wurden, an denen dieMarke derzeit arbeitet. Der Bereich umfasste einVirtual-Reality-Erlebnis, Modelle und Anwendungen, mit denen einBlick auf zukünftige technologische Herausforderungen undEntwicklungen möglich war.Die vollständige Geschichte über den Ablauf des FPT Tech Day,inklusive Videos und Bilder, finden Sie auf:cnhindustrial.com/fpttechday (http://cnhindustrial.com/fpttechday).CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweitführendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassenderindustrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten undweltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihremjeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren undLandmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in denSparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren undGetrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite desUnternehmens: www.cnhindustrial.comAbonnieren Sie News Alerts beim CNH Industrial Newsroom:bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe(http://bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe)Manfred KuchlmayrCorporate Communications - DeutschlandTel: +49 893 177 1120E-Mail: mediarelations@cnhind.comPressekontakt:e:Logoo -http://mma.prnewswire.com/media/606833/CNH_Industrial___Logo.jpgOriginal-Content von: CNH Industrial N.V., übermittelt durch news aktuell