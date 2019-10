FPSB Deutschland zur World Investor Week 2019: Wertvolle Tipps fürs Zusammenleben ohne Trauschein (FOTO)

Frankfurt (ots) -Auch wenn es verwundert: Das gesetzliche Leitbild geht auch im 21.Jahrhundert immer noch von einer traditionellen Familiensituationaus. Rund um die Ehe ist nahezu alles juristisch geklärt, doch dieRegelungen für Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sinddagegen oft nur unzureichend. "Beim Zusammenleben ohne gesichertenrechtlichen Rahmen - also ohne Ehe oder eingetrageneLebenspartnerschaft - sollten die rechtlichen und finanziellenRisiken bedacht werden, die im Streitfall, aber auch beiSchicksalsschlägen auftreten können", sagt Professor Dr. Rolf Tilmes,Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards BoardDeutschland e.V. (FPSB Deutschland). Er empfiehlt deshalb, dass Paareohne Trauschein am besten schon zu Beginn des Zusammenlebens klärensollten, wie sie ihre Finanzen organisieren wollen. Unter dem Motto"Finanzplanung ist Lebensplanung: Es ist höchste Zeit und nie zuspät, jetzt mit der Finanzplanung zu starten und vorzusorgen"veranstaltet der internationale Dachverband der CERTIFIED FINANCIALPLANNER®-Professionals, der FPSB Ltd., am 2. Oktober zum dritten Malim Rahmen der World Investor Week den World Financial Planning Day.Dieser Aktionstag will Verbrauchern den Nutzen einer langfristigenFinanzplanung nahebringen und Finanzwissen vermitteln. Der FPSBDeutschland unterstützt den Aktionstag zudem durchMedieninformationen, in denen er beispielsweise auf die rechtlichenBesonderheiten und Fallstricke bei nichtehelichenLebensgemeinschaften hinweist.Es ist nicht zu leugnen: Viele finanzielle und das Vermögenbetreffende Regelungen sind auf die Lebensform der Ehe ausgelegt.Ohne Trauschein wird es hierzulande rechtlich gesehen komplizierter."Wer nicht verheiratet sein will, sondern in wilder Ehe mit seinemPartner zusammenleben möchte, muss leider einige Nachteile in Kaufnehmen", sagt Prof. Tilmes. Beispiel Erbe: Das Ehegüterrecht kommtnur bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebendenPersonen zur Anwendung. Unverheiratete Partner können ohneentsprechendes Testament keinerlei Erbansprüche geltend machen,selbst wenn die Partnerschaft sich über mehrere Jahrzehnteerstreckte.Auch bei einer Trennung kann eine fehlende rechtliche BindungNachteile haben - insbesondere für den wirtschaftlich schwächerenPartner oder die wirtschaftlich schwächere Partnerin. Das gilt zumBeispiel für Ansprüche auf Unterhalt, den Ausgleich von Anrecht aufeine Altersversorgung, die Aufteilung von Wohnung und Hausrat, aberauch die Sorge für gemeinsame Kinder. Klar ist deshalb: Unverheiratetzusammenlebende Personen müssen die Altersabsicherung sowie dieVermögensnachfolge selbst in die Hand nehmen und eine solideFinanzplanung als Lebensgrundlage erstellen.Folgende Tipps können aus Sicht des FPSB Deutschland hilfreichsein:1. Vollmachten erteilen. Das betrifft vor allem Bankgeschäfte.Auch eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht kann im Falleeines Unfalls oder Krankheit sehr sinnvoll sein.2. Testament und/oder Erbvertrag aufsetzen. Beides könntenmögliche Komplikationen deutlich einschränken. Zu berücksichtigen istdabei, dass der nichteheliche Lebenspartner erbschaftsteuerlichlediglich 20.000 Euro Freibetrag hat und nach dererbschaftsteuerlichen Steuerklasse III besteuert wird. Partner einernichtehelichen Lebenspartnerschaft sollten daher genau überlegen, wemsie was im Erbfall zuwenden wollen, da sie gesetzlich nicht Erbe desAnderen werden. Es gilt zu beachten: Auch wenn der Lebenspartner alsAlleinerbe aus dem Testament bedacht ist, stellt diese Person -sprich der Lebenspartner - keinen gesetzlichen Erben dar. Dies führtdazu, dass beispielsweise noch lebende Eltern vom verstorbenenLebenspartner gesetzliche Erben sind und somit Pflichtteilsansprüchein Höhe des gesetzlichen Erbteils (1/2) gelten machen können, waswiederum in der Finanzplanung zu berücksichtigen ist.3. Partnerschaftsvertrag abschließen. Darin können die Partneralle ihnen wichtigen Punkte ihres Zusammenlebens regeln oder für denFall der Trennung vorsorgen. Auf diese Weise lassen sich auchAnsprüche ordnen, die im Gesetz nicht oder nur eingeschränktvorgesehen sind, wie Unterhalt, Sorgerecht für die Kinder oder dieNutzung der gemeinsamen Wohnung nach einer Trennung.4. Ansprüche ausschließen. In einem Partnerschaftsvertrag könnennicht nur Ansprüche begründet, sondern auch ausgeschlossen werden.Dies macht vor allem dann Sinn, wenn beide Partner eigenes Vermögenhaben und sich darüber einig sind, dass Zuwendungen in das Vermögendes anderen Partners unabhängig vom Grund der Zuwendung auch im Falleeiner Trennung bei ihm verbleiben sollen.5. Eigentumsverhältnisse regeln. Auch dazu ist einPartnerschaftsvertrag nützlich. Konkret bedeutet das, dassschriftlich fixiert wird, wem welcher Vermögensgegenstand gehört.6. Darlehensvertrag abschließen. Das ist erforderlich, wenn einPartner dem anderen Geld zur Anschaffung eines Vermögensgegenstandes,einer Immobilie oder ähnliches zur Verfügung stellt. Dieses giltnicht nur zur Klarstellung zwischen den Partnern, sondern vor allemauch aus schenkungsteuerlichen Gründen.7. Gemeinsamer Mietvertrag. Mieten Partner ohne Trauschein eineWohnung gemeinsam, sollten die Partner darauf achten, dass sie sichdarin wechselseitig bevollmächtigen."Die Beispiele zeigen aber bereits, wie wichtig hier einefachkundige Beratung ist", verdeutlicht FPSB-Vorstand Tilmes, derneben seiner Vorstandstätigkeit auch Wissenschaftlicher Leiter desPFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie der EBS BusinessSchool, Oestrich-Winkel ist. Und diese Finanzplanung sollte so frühwie möglich beginnen. Professionelle Finanzplaner können bei vielendieser Themen wichtige Unterstützung bieten. Denn mit ihrer Hilfekönnen die künftigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisseüberschaubarer dargestellt werden. Die Zertifikatsträger fungierenauf Wunsch als Schnittstelle zwischen den Vermögensinhabern sowiepotenziellen weiteren Beratern wie Rechtsanwälten oderSteuerberatern.Weitere Themen des FPSB Deutschland zur World Investor Week 2019sind:- Frauen und Altersvorsorge- Über den Nutzen einer professionellen Finanzplanung- Prinzipien für den Vermögensaufbau- Beteiligung der Angehörigen an Pflegekosten.Über den FPSB Deutschland e.V.Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist einglobales Netzwerk mit derzeit 26 Mitgliedsländern und mehr als180.000 Zertifikatsträgern. Das Financial Planning Standards BoardDeutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/ Maingehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an. Ziel istes, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zuverbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zufördern.Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz-und Nachfolgeplanern nach international einheitlich definiertenRegeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungs-nachweisenund Ethik. Für die Verbraucher ist die Zertifizierung zum CERTIFIEDFINANCIAL PLANNER®-Professional, zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATEPLANNER-Professional und zum European Financial Advisor EFA® einwichtiges Gütesiegel. Als Prüf- und Begutachtungsstelle für DINCERTCO und Austrian Standards Plus hat der Verband zusätzlich 1.400Personen seiner rund 1.800 Zertifikatsträger nach DIN ISO 22222(Geprüfter Privater Finanzplaner) zertifiziert.Der FPSB Deutschland hat den Anspruch, Standards zur Methodik derganzheitlichen Finanzberatung zu setzen. Die Definitionen undStandards der Methodik sind Grundlage für deren Weiterentwicklung,Ausbildung und Regulierung. Um seine Ziele zu erreichen, arbeitet derFPSB Deutschland eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden,Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presse undinteressierter Öffentlichkeit zusammen.Ein wichtiges Anliegen des FPSB ist außerdem die Verbesserung derfinanziellen Allgemeinbildung. Zu diesem Zweck hat der FPSBDeutschland einen Verbraucher-Blog lanciert, der neutral,anbieterunabhängig und werbefrei über alle relevanten finanziellenThemen informiert. Unter www.frueher-planen.de können sichVerbraucher regelmäßig über die Themen Vermögensaufbau undAltersvorsorge informieren, aufgeteilt in sechs verschiedeneLebensphasen.