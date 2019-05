FPÖ-Zustimmung zu Misstrauensantrag gegen Kurz immer wahrscheinlicher

WIEN (dpa-AFX) - Die Zustimmung der rechten FPÖ zu einem Misstrauensantrag gegen die gesamte österreichische Regierung wird immer wahrscheinlicher.



"Es wird jetzt einmal der Antrag der SPÖ abgestimmt und hier werden wir wohl zustimmen", sagte der designierte neue Parteichef Norbert Hofer am Montag in Wien.

Statt der Regierungsmannschaft von Bundeskanzler Sebastian Kurz solle dann ein Expertenkabinett die Arbeit übernehmen. "Vor Experten muss sich niemand fürchten", sagte Hofer.

Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Regierung müssen sich am Montag im Parlament voraussichtlich zwei Misstrauensanträgen stellen. Die SPÖ hatte am Sonntagabend angekündigt, so die gesamte Regierung abwählen zu wollen. Gemeinsam hätten SPÖ und FPÖ eine deutliche Mehrheit im Parlament.

Nach Veröffentlichung des skandalösen "Ibiza-Videos", aufgrund dessen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zurücktrat, ist die rechtskonservative ÖVP-FPÖ-Regierung zerbrochen./nif/DP/jha