FOX+ startet ab Oktober in Deutschland bei EntertainTV der Telekom (FOTO)

München (ots) -- FOX+ ist das neue On Demand Produkt der Fox Networks Group Europe &Africa mit vielen der besten Serien der 21st Century Fox- Komplette Serien und Staffeln aus den Genres Drama, Comedy undAnimation der renommierten 21CF Studios: 20th Century Fox Television,fox21 television studios und den globalen Serienproduktionen von FNG- Ab 4. Oktober auf Abruf für EntertainTV Kunden kostenlos verfügbarFox Networks Group (FNG) Europe & Africa startet ein neues On DemandProdukt in Deutschland. Erster Kooperationspartner ist die DeutscheTelekom: FOX+ bietet viele der besten Serien und Staffeln auf Abrufund steht ab 4. Oktober den Kunden der Deutschen Telekom überEntertainTV kostenlos zur Verfügung. FOX+ ermöglicht den KundenZugriff auf viele Serien der 21st Century Fox und bietet das Besteaus den Genres Drama, Comedy und Animation. Tausende Episoden aus denrenommierten Studios von 20th Century Fox Television, fox21Fernsehstudios sowie globale Serienproduktionen der Fox NetworksGroup stehen in einem FOX+ gebrandeten Bereich zur Verfügung.Zu den Highlights zum Launch gehören mehrere Staffeln aktuellerSerienhits wie "The Walking Dead", "Empire", "Graceland" sowieSerienklassiker wie "How I Met Your Mother" und "Buffy". Im Lauf derkommenden Monate werden kontinuierlich weitere Serien und kompletteStaffeln hinzugefügt, dazu gehören u.a. "Bones" sowie Animation-Hitswie "Futurama".Die Deutsche Telekom ist der erste Partner, der FOX+ in sein bei derIFA angekündigtes neues Serien-Paket integriert. Ab 4. Oktober wirddas Angebot für EntertainTV Kunden zur Verfügung stehen.FOX+ startet für TV-, Mobil- und Tabletgeräte sowie über das Web undbietet den Kunden bestmögliche Flexibilität, um die hochwertigenProgramme eines der größten Medienkonzerne der Welt genießen zukönnen.Marco de Ruiter, Managing Director bei Fox Networks Group Germany:"Das Fox Studio Business steht mit so vielen Emmy Nominierungen wiekein anderes Hollywoodstudio für bestes internationales Entertainment- sowohl im linearen TV als auch auf Abruf. Unsere Strategie ist es,den besten Content über möglichst viele Verbreitungswege zu denZuschauern zu bringen - wann, wie und wo sie wollen. Mit dem neuenAngebot FOX+ haben die Kunden der Deutschen Telekom, unseres erstenPartners in Deutschland, volle Flexibilität, um auf den großartigenund umfangreichen Seriencontent der 21CF Studios On Demand zugreifenzu können."Fox Networks Group (FNG) Germany ist Teil der Fox Networks GroupEurope & Africa und betreibt im deutschsprachigen Raum die Pay-TVSender Fox, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo People undBaby TV. FNG Europe & Africa betreibt insgesamt 154 Sender sowiemehrere digitale Services in 58 Ländern von 25 Standorten aus. Diestarken Sendermarken FOX, FOX Sports und National Geographic von FNGEurope & Africa werden von mehr als 250 Millionen Zuschauern in 150Millionen Haushalten gesehen. Das Unternehmen ist damit in Europaführend in den Bereichen Entertainment, Factual und Sport*.Liste der Serien, die zum Launch auf Fox+ verfügbar sein werden:The Walking Dead (S1-S7)Outcast (S1)Wayward Pines (S1-S2)11.22.63 (S1)Da Vinci's Demons (S1-S3)Rosewood (S1)Empire (S1-S2)Graceland (S1-S3)Salem (S1)Bob's Burgers (S1-S5)Fresh off the Boat (S1-S2)Last Man on Earth (S1-S2)Buffy (S1-S7)Prison Break (S1-S4)How I Met Your Mother (S1-S9)24 (S1-9)Über FOX NETWORKS GROUP GERMANY GmbHFox Networks Group ist das internationale Multimedia-Geschäft der21st Century Fox. Das Medienunternehmen entwickelt, produziert undvertreibt weltweit über 300 TV-Sender aus den BereichenEntertainment, Dokumentation, Sport, Lifestyle und Film. Die Senderwerden in 45 Sprachen in Europa, Afrika, Südamerika, Asien undAustralien ausgestrahlt und erreichen täglich 1,7 MilliardenZuschauer. Im deutschsprachigen Raum betreibt das Unternehmen diePay-TV Sender Fox, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Peopleund Baby TV. Die Sender von Fox Networks Group Germany gehören mitüber sieben Mio. Abonnenten zu den am besten verbreiteten Pay-TVSendern im deutschsprachigen Raum. Deutschland-Sitz des Unternehmensist München. Weitere Infos unter www.foxchannel.de undwww.nationalgeographic.de*Basierend auf der kumulierten durchschnittlichen Zahl an Zuschauernfür europaweite TV Unternehmen im letzten Jahr (gemessen über denTag, alle Zuschauern).Pressekontakt:Pia HalbigPR & KommunikationFOX NETWORKS GROUP GERMANY GmbHTel: +49 89 2030 49130pia.halbig@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuell