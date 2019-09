--------------------------------------------------------------Teasertrailerhttp://ots.de/joOsfV--------------------------------------------------------------München (ots) -- Deutsche TV-Premiere ab 6. November immer mittwochs ab 21.00 Uhrin Doppelfolgen exklusiv auf FOX- Basierend auf dem Science-Fiction Klassiker von H.G. Wells ausdem Jahre 1898- Handlung spielt im zeitgenössischen Europa- Koproduktion der Fox Networks Group Europe & Africa und CANAL+Außerirdische kommen auf die Erde: Die möglichen Folgen einersolchen Begegnung beschrieb der englische Schriftsteller H.G. Wellsbereits 1898 in seinem berühmten und mehrmals verfilmten Roman "DerKrieg der Welten". Nun überträgt BAFTA-Gewinner Howard Overman("Misfits") zusammen mit Johnny Capps ("Merlin - Die neuenAbenteuer") und Julian Murphy ("Crazyhead") die packende Story inszeitgenössische Europa. Die neue Serien-Adaption verbindetmenschliches Drama und Science-Fiction: Die Menschen finden sichplötzlich in einer absolut außergewöhnlichen Situation wieder - undwerden schon bald mit einer verblüffenden Wahrheit konfrontiert. Dieachtteilige Miniserie wurde von der Fox Networks Group Europe &Africa in Kooperation mit CANAL+ produziert. Zum Cast gehören nebenGabriel Byrne ("In Treatment - Der Therapeut") und Elizabeth McGovern("Downton Abbey") auch Schauspieler wie Léa Drucker ("Nach demUrteil"), Daisy Edgar-Jones ("Cold Feet"), Adel Bencherif ("EinProphet"), Natasha Little ("Absentia") und Ty Tennant ("Tolkien").FOX präsentiert die deutsche TV-Premiere von "Krieg der Welten"immer mittwochs ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen.Über "Krieg der Welten"Als Astronomen aus den Tiefen des Weltraums ein Signal empfangen,ist dies der endgültige Beweis für die Existenz intelligentenaußerirdischen Lebens. Doch schon bald greifen die Außerirdischen dieErde an und nur wenigen Menschen gelingt es, dem globalen Genozid zuentkommen. Während die Außerirdischen weiterhin Jagd auf sie machen,stellen sich die Überlebenden eine entscheidende Frage: Wer sinddiese Angreifer und warum sind sie auf die Zerstörung der Menschheitaus? Bald wird deutlich, dass die Attacke keineswegs zufälligerfolgte.Sendetermine:- "Krieg der Welten" exklusiv auf FOX als deutsche TV-Premiere ab6. November 2019 immer mittwochs ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch überSky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV, UPC Schweiz sowieVodafone Select und GigaTV on Demand verfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell