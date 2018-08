FOX Awards 2018 / TERRITORY meist ausgezeichnete Agentur (FOTO)

Gütersloh (ots) -TERRITORY konnte bei den diesjährigen FOX Awards zahlreicheAuszeichnungen mit nach Hause nehmen: Die Agentur für Markeninhaltekonnte die Jury mit 36 Projekten überzeugen und steht damit an derSpitze der Gewinner. Mit 18-mal Gold und 18-mal Silber konnte sichTERRITORY über die meisten Preise freuen. Darüber hinaus wurden 15Projekte doppelt ausgezeichnet, neben dem FOX Award erhielten sieauch die FOX Visuals.Fünf Projekte bekamen doppeltes Gold verliehen:- Das Magazin "Woman´s World" der Lufthansa AG- Das Magazin "Lufthansa Exclusive" der Lufthansa AG- Die New Corporate Website der Georgsmarienhütte Gruppe- Das Elternmagazin "babywelt" der Dirk Rossmann GmbH- Das crossmediale Konzept von "babywelt" der Dirk Rossmann GmbH"Das gute Abschneiden von TERRITORY bestätigt unsere Überzeugung,dass Kreativität und Effizienz eng miteinander verbunden sind. Wirfreuen uns besonders, dass wir über alle Kanäle in Print und Digitalüberzeugen konnten", sagt Soheil Dastyari, Chief Executive Officervon TERRITORY.Die FOX Awards werden seit 2010 unter dem Dach des dapamedienVerlags von einer Experten-Jury für die besten effizienten Lösungender Marketing-Kommunikation in Print und Digital vergeben. DieEinschätzung der Wettbewerbs-Initiatoren: "Nicht selten entstehen dieunterschiedlichen Publikationen für verschiedene Zielgruppen einesUnternehmens aus einer Agentur - eine vertrauensvolle Zusammenarbeitvon Agentur und Unternehmen kann sich kaum überzeugender ausdrücken."Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Anh Nguyena.nguyen@cocodibu.deTELEFON +49 (0) 89 46 133 / 46 -12Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell