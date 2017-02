FOS-Fonds der Deutschen Oppenheim bauen den Drittvertrieb aus

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Die Deutsche Oppenheimmöchte in Zukunft den Vertrieb für ihre drei FOS-Fonds auf einebreitere Basis stellen. Damit haben Privatbanken, genossenschaftlicheInstitute und Sparkassen die Möglichkeit, ihre Angebotspalette umdrei mehrfach prämierte Fonds zu ergänzen und ihren Kundenausgewählte Investmentstrategien eines der führenden Multi FamilyOffices anzubieten. "Die von uns beratenen FOS-Fonds spiegeln unsereüber Jahrzehnte erworbene Kapitalmarktkompetenz wieder", sagt StefanFreytag, Vorstand und Chefanlegestratege der Deutschen OppenheimFamily Office AG. "Deshalb freuen wir uns, dass nun noch mehr Anlegerdie Möglichkeit haben, von der Expertise unseres Hauses zuprofitieren."Ansprechpartner für den Drittvertrieb der FOS-Fonds ist TobiasZiegler, der als Direktor Portfoliomanagement bei Deutsche Oppenheimauch eine Branchenverantwortung für den IT-Sektor innehat. In dieserDoppelfunktion agiert er somit nicht nur auf der Sales-Seite derFonds, sondern kann auch direkt "aus dem Maschinenraum" desPortfoliomanagements berichten. Ziegler ist seit Jahresbeginn imUnternehmen. Zuvor war der studierte Bankbetriebswirt siebzehn Jahrebei der Deutschen Bank AG tätig, davon sieben Jahre in der RegionMünchen und Bayern-Süd in der Abteilung Spezialberatung Investmentsals Ansprechpartner für den Drittvertrieb. 2014 wechselte er dann indie Portfolioberatung für vermögende Kunden. "Wir bieten unserenVertriebspartnern mit den drei FOS-Fonds nicht nur ausgezeichneteProdukte, sondern auch ein hohes Maß an Transparenz durch dieMöglichkeit direkt mit dem Portfoliomanagement überBerater-Round-Tables, Net-Meetings und Ad-Hoc-Infos in den fachlichenAustausch zu gehen", erklärt Tobias Ziegler. Von einer Kooperationmit der Deutschen Oppenheim Family Office AG können Banken demnachnicht nur durch eine Erweiterung ihres Portfolios profitieren. EineZusammenarbeit mit unabhängigen Finanzvertrieben sei zukünftigebenfalls denkbar.Das Gesamtvolumen der drei FOS-Fonds beträgt aktuell rund 1,4Milliarden Euro. Der FOS Strategiefonds Nr. 1 (WKN DWS0TS) verfolgtdabei das Ziel, aktiv von Marktbewegungen zu profitieren und miteiner dynamischen Aktienquotensteuerung vor Kurseinbrüchen zuschützen. Der Investmentfonds "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" (WKNDWS0XF) bietet vor allem der wachsenden Zahl ökologisch und sozialorientierter Anleger eine komfortable und werthaltig ausgerichteteInvestmentlösung. Während der nachhaltige Fonds "FOS Performance undSicherheit" (WKN A1JSUZ) mit seinem permanenten, systematischemRisikokonzept einen Extra-Schutz des Fondsvermögens vor plötzlichauftretenden Finanzmarktturbulenzen garantiert. Alle drei Fondsrichten sich an langfristig orientierte Anleger.Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell