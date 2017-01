München, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) -Auf "Nummer sicher" gingen die drei Publikumsfonds der DeutschenOppenheim im vergangenen Jahr. "Deshalb können wir der absolutenPerformance unserer drei Fonds für 2016 nur die Note "befriedigend"geben", so Stefan Freytag, Vorstand und Chefanlegestratege derDeutschen Oppenheim Family Office AG. "Dennoch sind wir unterRisikoaspekten mit dem Ergebnis zufrieden, denn das vergangeneBörsenjahr war von vielen Risiken geprägt", so Freytag weiter."Ausgehend von großen Sorgen über die weitere Entwicklung inChina, die zu einem klassischen Fehlstart an den Aktienmärktenführten, den - wenn auch nur kurzen - großen Irritationen über denBrexit und der großen Überraschung über die positiven Impulse, diedie Wahl von Trump zum neuen US-Präsidenten und das Scheitern desitalienischen Verfassungsreferendums ausgelöst haben, war dasIrrtumsrisiko sehr groß." Im Interesse der Anleger sei man deshalbauf "Nummer sicher" gegangen.Gerade in den zwei Fonds, die strikte Nachhaltigkeitskriterien beider Titelauswahl beachteten, habe zum Schluss der Turbo bei denWerten gefehlt, die unmittelbar von den Trumponomics profitierensollten, aber als nicht besonders nachhaltig gelten. "Rüstungsaktiensind eben nichts für unsere nachhaltigen Fonds, egal wie gut sieperformen", so Freytag.Mit einer Rendite von 3,56% schnitt der FOS Strategiefonds Nr. 1(WKN DWS0TS) im abgelaufenen Jahr am besten ab. Es folgte der FOSRendite und Nachhaltigkeit (WKN DWS0XF) mit 1,6% und der FOSPerformance und Sicherheit (WKN A1JSUZ) mit 0,56%. In derDrei-Jahres-Betrachtung erzielten alle drei Fonds gute Ergebnissezwischen 32 und 54 Perzentil - siehe beigefügte Übersicht (dasPerzentil ist eine Kennzahl der Wahrscheinlichkeitsverteilung; 32Perzentil bedeuten beispielsweise, dass 68% aller anderen Fondsschlechter abgeschnitten haben).2015 und 2016 war die Vermögensverwaltung der Deutschen Oppenheimvom Handelsblatt jeweils mit Bestnoten ausgezeichnet worden.Das Gesamtvolumen der drei FOS-Fonds ist per Jahresende auf 1,411Milliarden Euro gestiegen. Neben den vielen Herausforderungen, dieder Kapitalmarkt allen Investoren in 2017 wieder stellen wird,erwartet Stefan Freytag als wichtige Aufgabe vor allem die Auswirkungder beschlossenen Änderungen bei der Besteuerung von Investmentfondsab Januar 2018 und die Implementierung der Anforderungen von MiFID 2.Die Deutsche Oppenheim bleibt für das Wachstumspotential ihrerFonds grundsätzlich optimistisch, da ihr sehr gute Resonanz vonVertriebspartnern und Endinvestoren entgegengebracht wird. "Deswegenhaben wir mit Tobias Ziegler per 01.01.2017 einen weiterenMitarbeiter für den Drittvertrieb gewonnen, der dezidiert neueVertriebskanäle erschließen und bestehende Partner noch besserenService anbieten soll", so Freytag.Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Köln,Frankfurt, Grasbrunn bei München und Hamburg ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben Family Office Dienstleistungen auchindividuelle Vermögensverwaltungsmandate für größereInvestitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutsche Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell