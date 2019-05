FOR FOREST: Die Ungebrochene Anzierhungskraft Natur

Wien (ots/PRNewswire) - FOR FOREST - die ungebrocheneAnziehungskraft der Natur ist eine temporäre Kunstintervention vonKlaus Littmann, die das Wörthersee-Fußballstadion in Klagenfurt vom9. September bis 27. Oktober 2019 in Österreichs größte öffentlicheKunstinstallation verwandelt.Inspiriert von "Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur", einerdystopischen Bleistiftzeichnung des visionären, österreichischenKünstlers und Architekten Max Peintner (*1937), die Littmann vorknapp dreißig Jahren entdeckte, erweckt FOR FOREST die Vision einesWaldes in einem Stadion zum Leben. Mit dieser monumentalenInstallation möchte Littmann unsere Wahrnehmung der Naturherausfordern und den Blick auf die Zukunft der Mensch-NaturBeziehung schärfen.Das Spielfeld wird gänzlich von einem authentischen Mischwald inBesitz genommen. Mit rund 300 Bäumen, von denen einige bis zu sechsTonnen wiegen, gestaltet Enzo Enea über das gesamte Spielfeld, eineneinheimischen, mitteleuropäischen Mischwald.Mit dem internationalen Kunstprojekt des Schweizers Klaus Littmannwird das 30.000 Zuschauer fassende Wörthersee-Stadion in Klagenfurtam Wörthersee zum Schauplatz der Kunst. Von der Zuschauertribüne aus,kann die sich ausbreitende Waldfläche zu unterschiedlichenTageszeiten (10:00 bis 22:00) bei freiem Eintritt betrachtet und dieVeränderung derselben beobachtet werden. Dieses ebenso fiktionalwirkende, wie faszinierende Bild, ermöglicht eine völlig neuePerspektive auf den Wald an sich und soll somit bei den Besuchernganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Reaktionen auslösen. Dieseremotionale Eindruck wird durch die völlig neue Betrachtungsweise desscheinbar Gewohnten - des Waldes - und die Dimension derKunstintervention noch weiter verstärkt. Je nach Tages- oderNachtzeit bilden die Bäume eine sich ständig verändernde Landschaft,die sich auch durch Wetter und Witterungseinflüsse, die Besiedlungdurch Insekten und andere Tiere, sowie die saisonale Herbstfärbungdes Laubes weiter verändern wird.Nach dem Ende der Kunstintervention am 27. Oktober 2019 wird derWald an einem öffentlichen Ort in der Nähe des Wörthersee-Stadions imMaßstab 1:1 sorgfältig verpflanzt und bleibt als lebendige, sichweiter verändernde "Waldskulptur" erhalten. Hierzu entsteht parallelein Pavillon, indem das Projekt dauerhaft dokumentiert wird und alsopen space für Schülern und Studenten genutzt werden kann.Klaus Littmann (*1951) lebt und arbeitet in Basel. Littmannstudierte an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Josef Beuys undetablierte sich als Createur sowie freiberuflicher Vermittler fürzeitgenössische Kunst.Max Peintner (*1937) geboren in Hall in Tirol, lebt und arbeitetin Wien. Peintner studierte Bauingenieurwesen an der TechnischenUniversität Wien und Architektur an der Akademie der bildenden KünsteWien.Info für Veranstaltungskalender:FOR FOREST:9. September - 27. Oktober 2019Wörthersee-StadionSüdring 2079020 KlagenfurtÖsterreichGeöffnet von 10 bis 22 Uhr | Täglich (auch an Feiertagen)Freier Eintrittforforest.netFinanzierung:FOR FOREST wird wie folgt ermöglicht: durch private Ermöglicher undMäzene, Sachleistungen, sowie die Möglichkeit, das Projekt durchBaumpatenschaften zu unterstützen, denn außergewöhnlicheInterventionen brauchen außergewöhnliche Investitionen. Die Natur unddie sie reflektierende und respektierende Kunst braucht in diesemFall Unterstützung von Menschen, die daran glauben, dass Kunst vorallem dann etwas bewegen kann, wenn sie dort stattfindet, wo einebreite Öffentlichkeit mit ihr konfrontiert wird. Ermöglicher erhaltenmit einer Baumpatenschaft ein von Klaus Littmann handkoloriertesExemplar von Max Peintners Zeichnung "Die ungebrocheneAnziehungskraft der Natur" - d.h. ein Unikat in Serie.Bild: Max Peintner, "Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur",Bleistiftzeichnung 1970/71, Handkoloriert von Klaus Littmann 2018,Unikat in Serie.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/881028/The_Unending_Attraction_of_Nature.jpgPressekontakt:Reiber PRLondonNaomi CrowtherT. +44 (0)20 7079 33 00E. naomi@reiberpr.com. Pressekontakt BelarusBelgiumCyprusDenmarkFinlandFranceGreeceGermanyIceland/Greenland/FaroesIrelandItalyLuxembourgMacedoniaMaltaNetherlandsNorwayRussiaSpainSwedenSwitzerland and Turkey: Reiber PRLondonGinevra FiorentiniT: +44 (0)7557992039E: ginevra@reiberpr.com. Pressekontakt ChinaHong KongTaiwan and Singapore: Reiber PRLondonOlive Yanli HouT: +44 (0)7540 475 939E olive@reiberpr.com. Pressekontakt AustriaCzech RepublicHungarySloveniaSlovakiaBulgariaFormer YugoslaviaMoldovaPolandCroatiaBosniaRomania and Serbia: Ana Berlin +TeamT: +43 (0)660 47 53 818E: hello@abc-works.todayOriginal-Content von: FOR FOREST, übermittelt durch news aktuell