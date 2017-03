Merching, Singapur, Hongkong (ots) - FORUM MEDIA GROUP weiter aufWachstumskurs: Merchinger Verlagsholding übernimmt die Mehrheit ander asiatischen Mediengruppe "Lighthouse Independent Media" mit Sitzin Hongkong und Singapur/ "Strategischer Schritt zur weiterenInternationalisierung und zum Ausbau des Kerngeschäfts"Die FORUM MEDIA GROUP (FMG) hat 80 Prozent der Anteile an demasiatischen Medienunternehmen Lighthouse Independent Media mit Sitzin Hongkong und Singapur übernommen. Das Geschäft in den beidenMärkten wird in der bestehenden Form fortgeführt, die bisherigenGeschäftsführer Justin Randles und Tony Kelly bleiben weiterhin anBord.Bei der 2002 gegründeten "Lighthouse Independent Media" handelt essich um ein inhabergeführtes Medienunternehmen. 2016 erwirtschafteteder Verlag einen Jahresumsatz von rund sechs Millionen Euro.Lighthouse Independent Media wird innerhalb der FORUM MEDIA GROUP alseigenständiges Unternehmen weitergeführt. Der Themenschwerpunkt desLighthouse-Portfolios liegt in den Bereichen Human Ressources undMarketing, für die das Unternehmen Magazine, online-Portale,Newsletter und Events und Awards anbietet.FMG-Geschäftsführerin Magdalena Balanicka: "Mit Lighthouse setzenwir unsere Internationalisierungs-Strategie konsequent fort. DasUnternehmen ist den letzten Jahren extrem stark gewachsen und zähltmittlerweile zu den Marktführern in seinem Segment. Mit der Übernahmevon Lighthouse erschließt sich die FORUM MEDIA GROUP nicht nur neuewachstumsstarke Zielgruppen in Asien, sondern baut auch ihrKerngeschäft im Digital- und Event-Bereich weiter aus.""Lighthouse"-Geschäftsführer Justin Grandles: "Mit der FORUM MEDIAGROUP als Partner können wir den Erfolg von Lighthouse nochinnovativer vorantreiben. Die Dynamik und langjährige Medienkompetenzder Gruppe passt optimal zur zukunftsorientierten Wachstumsstrategieunseres Unternehmens."Die Übernahme von Lighthouse Independent Media ist für die FORUMMEDIA GROUP der jüngste Zukauf: Zum 01. April 2017 hat dieFORUM-Tochter DoldeMedien die führende Ausdauersport-Zeitschrift"RUNNING - Das Laufmagazin" übernommen. 2016 hatte die Mediengruppeden Mehrheitsanteil am niederländischen Magazinverlag BCM erworben.2015 hatte die FORUM MEDIA GROUP den britischen Bildungsanbieter"Regional Training Agency" zugekauft, 2014 den kanadischenZeitschriftenverlag Kenilworth Media. Seit 2013 gehört auch deraustralische Medienkonzern Nextmedia zur FORUM-Gruppe.Über die FORUM MEDIA GROUPDie FORUM MEDIA GROUP GMBH (FMG) ist ein international tätigesMedienunternehmen mit Sitz in Merching (Bayern). Die FMG zählt zu den"größten Fachverlagen Deutschlands" (Börsenblatt, 2016). 2016erzielte die Gruppe einen Jahresumsatz von rd. 94 Millionen Euro undbeschäftigte mehr als 1.000 Mitarbeiter in Europa, Asien, Nordamerikaund Australien.Der Fokus der 1988 gegründeten Verlagsgruppe liegt auf derBereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen fürGeschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie Magazinen,Special-Interest-Publikationen und Events für Endkunden.Pressekontakt:FORUM MEDIA GROUP GmbHUnternehmenskommunikationPatrick Marc KügleTel: +49 (0)8233 - 381 543patrick.kuegle@forum-media.comwww.forum-media.comOriginal-Content von: FORUM MEDIA GROUP, übermittelt durch news aktuell