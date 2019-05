FORSA-AKTUELL: Kühnert-Debatte schadet der SPD - Spitzenkandidaten zur Europawahl den meisten unbekannt

Köln (ots) - RTL/n-tv-TrendbarometerSPD verliert zwei ProzentpunkteIm aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer verliert die SPD zweiProzentpunkte gegenüber der Vorwoche und kommt auf 15 Prozent. DieUnionsparteien können sich um zwei Prozentpunkte auf 29 Prozentverbessern. Die Werte aller übrigen Parteien bleiben unverändert.Union und Grüne hätten momentan mit zusammen 49 Prozent eine sichereregierungsfähige Mehrheit.Die Parteispitze der SPD verliert ebenfalls an Sympathien. Bei der"Kanzlerfrage" büßen Andrea Nahles und Olaf Scholz jeweils zweiProzentpunkte ein, die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kannihren Wert bei beiden Alternativen um einen Prozentpunkt verbessern.Wenn die Kanzlerin/der Kanzler in Deutschland direkt gewählt werdenkönnte, würden 11 Prozent für Nahles, 31 Prozent für "AKK" stimmen.Wäre Scholz der SPD-Kandidat, erhielte er 21, "AKK" 27 Prozent. DieMehrheit der Wahlberechtigten würde sich bei beiden Alternativen "fürkeinen von beiden" entscheiden.Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, ergäbe sich folgendeStimmverteilung: CDU/CSU 29 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 15Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 20 Prozent (8,9%),Linke 9 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 6 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 23 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Mit den Kollektivierungsforderungen von Kevin Kühnert und den eherverhaltenen Distanzierungen der SPD-Spitze von diesen Forderungenverprellt die SPD ein weiteres Mal die über 11 Millionen früherenSPD-Wähler aus der politischen und gesellschaftlichen Mitte, dieheute der SPD ihre Stimme nicht mehr geben wollen. Die SPD verkenntwieder einmal, dass sie mit Umverteilungsthemen und einemprononcierten Links-Kurs noch nie eine Wahl hat gewinnen können."Europawahl: Die unbekannten SpitzenkandidatenDie "Spitzenkandidaten", die von den Parteien in Deutschland fürdie Europawahl aufgestellt wurden, sind den meisten Bürgernunbekannt. Im RTL/n-tv-Trendbarometer können nur 28 Prozent denUnionskandidaten Manfred Weber und nur 25 Prozent dieSPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley nennen. Jeweils 11 Prozentwissen, dass Ska Keller für die Grünen und Nicola Beer für die FDPantreten. 10 Prozent wissen, dass Jörg Meuthen Spitzenkandidat derAfD ist. Alle anderen Kandidaten sind weniger als 10 Prozent derBürger bekannt. Am besten wissen die über 60-Jährigen, welcherSpitzenkandidat für welche Partei antritt. 47 Prozent von ihnennennen Manfred Weber, 40 Prozent Katarina Barley, 18 Prozent NicolaBeer, 16 Prozent Jörg Meuthen und 15 Prozent Ska Keller. Von denunter 45-Jährigen können nur 15 Prozent die SPD-Kandidatin Barley undnur 14 Prozent den Unions-Kandidaten Weber nennen. Für alle übrigenKandidaten liegen die Bekanntheitswerte bei den jüngeren Wählern weitunter 10 Prozent.Selbst die eigenen Anhänger können mehrheitlich nicht sagen, werSpitzenkandidat "ihrer" Partei ist. 41 Prozent der Anhänger derCDU/CSU können Manfred Weber nennen, 43 Prozent der SPD-AnhängerKatarina Barley, 23 Prozent der FDP-Anhänger Nicola Beer, 21 Prozentder AfD-Anhänger Jörg Meuthen und 16 Prozent der Grünen-Anhänger SkaKeller.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die Kür von Spitzenkandidaten zur Europawahl wird von den meistenBürgern eher als parteiinternes Ritual gewertet. Auf dieWahlentscheidung bei der Europawahl dürften die Spitzenkandidatendeshalb auch kaum Einfluss haben."Geringes Interesse an EuropawahlkampfDrei Wochen vor dem Wahltermin (26. Mai 2019) wird derEuropawahlkampf im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer nur von 25Prozent der Deutschen für wichtig gehalten. Zum Vergleich: DreiWochen vor der Bundestagswahl 2017 war der Wahlkampf für 56 Prozentder Bürger das wichtigste Thema. Dort, wo am Wahlsonntag außerdemlokale Wahlen stattfinden, erscheint sogar nur 20 Prozent derBefragten der Kampf um das Europaparlament bedeutsam. Das geringsteInteresse haben 18- bis 29-Jährige (16%) sowie Schüler, Studenten undArbeiter (jeweils 8%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung. Die Daten zur Partei- und Kanzlerpräferenzsowie zum Interesse am Europawahlkampf wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 9. 4. - 3. 5. 2019 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.002 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zurEuropawahl wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom18. - 24. 4. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben.Datenbasis: 2.009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5Prozentpunkte.