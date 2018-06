Mit dem FOOTBALLPEN hört man jedes Tor / radio.de präsentiert das perfekte WM-Gadget und die besten Sender (FOTO)

Hamburg (ots) -· Die Auswahl von radio.de bietet zur WM mehr als 100 Sender undPodcasts zum Thema Fußball.· Der Service ist mit allen PCs, Smartphones, Amazon Alexa, SONOS unddem neuen FOOTBALLPEN nutzbar.In den kommenden Wochen ist radio.de der ideale Service für alleFußball-Fans, die die WM rund um die Uhr verfolgen wollen. Mit demexklusiven FOOTBALLPEN können die Partien sogar diskret während derArbeitszeit verfolgt werden.Eine große Anzahl an Radiosendern überträgt live von derFußball-Weltmeisterschaft. Die öffentlich-rechtlichen Radiosender derARD berichten von allen 64 Spielen. Die Partien der deutschenMannschaft und alle Begegnungen ab dem Viertelfinale werden in vollerLänge übertragen. Auch private Sender wie Radio Hamburg, AntenneBayern und 104.6 RTL übertragen gemeinschaftlich aus Russland.Darüber hinaus gibt es zahlreiche Podcasts, die regelmäßig zur WMberichten. So sind die Nutzer immer mit allen Spielständen,Neuigkeiten zu allen Teams und Hintergrundberichten versorgt.Aber auch jenseits des Spielfeldes sorgen Webradios mit den bestenPartyhits für die richtige Stimmung vor und nach den Spielen.radio.de bringt während der Weltmeisterschaft die besten Sender fürFußball-Fans in den Vordergrund und ist so der ideale Begleiter fürdas sportliche Großereignis.Mit dem exklusiven FOOTBALLPEN stellt radio.de einen Stift vor,mit dem man dank Knochenschall-Übertragung die Spiele in jederSituation und ganz diskret im Radio verfolgen kann. Das Gerät,welches von der Havas Düsseldorf gemeinsam mit radio.de entwickeltwurde, sieht aus wie ein Kugelschreiber und kann per Bluetooth mitder radio.de App verbunden werden. Die limitierte Erstauflage wirdüber die Social Media Kanäle von radio.de verlost.radio.de ist kostenlos als Webseite und App über alle Smartphonesund Tablets, als Amazon Alexa Skill und über SONOS Lautsprecherdirekt erreichbar. Auch auf den Smart-TV-Plattformen tvOS, AmazonFire-TV und Android TV ist der Dienst vertreten."Das Radio ist bei der WM unmittelbar dabei und sorgt auchjenseits des Spielfeldes für die richtige Stimmung und alle wichtigenNachrichten. Unser Service bietet den Nutzern dabei auf allenwichtigen Connected Devices die komplette Auswahl vonLive-Übertragungen, über Podcasts bis hin zur passenden Musik. Mitdem FOOTBALLPEN haben wir auch das perfekte Gadget für Arbeitnehmer,die keine Sekunde verpassen wollen. So bieten wir in jeder Situationdas passende Programm zur Weltmeisterschaft," so Bernhard Bahners,Geschäftsführer der radio.de GmbH.Chief Creative Officer Havas Düsseldorf Darren Richardson: "Die WMist eines der wichtigsten Großereignisse, das weltweit und besondershier in Deutschland intensiv verfolgt wird. Angesichts derZeitzonenverschiebung im Gastgeberland Russland war schnell klar -hier werden Arbeitsmoral und Fußballfieber kollidieren. Also wolltenwir eine Lösung formulieren, die die Frage nach Entweder-odercharmant mit Sowohl-als-auch beantwortet: Mit dem FOOTBALLPEN habenwir gemeinsam mit radio.net einen Weg gefunden, die WM sogar in dasMittagsmeeting zu bringen. Oder auch einfach: überall."Alle Infos und ein Video sowie die Verlosung zum FOOTBALLPENfinden Sie unter: https://apps.radio.de/footballpen/Weiteres Bildmaterial und Logos stehen im Pressebereich bereit:https://corporate.radio.de/presse/downloadsÜber radio.net by radio.de GmbHDie radio.de GmbH ist der Betreiber des internationalen Serviceradio.net, sowie der nationalen Services radio.de, radio.at,radio.fr, radio.es, radio.pt, radio.it, radio.pl, radio.se undradio.dk.Nach dem erfolgreichen Start von radio.de 2007 begann 2008 dieeuropaweite Expansion, die 2015 mit dem Launch der internationalenMarke radio.net auch außerhalb von Europa fortgesetzt wurde.Der Service bietet mit nur einem Klick Zugriff auf mehr als 30.000nationale und internationale Sender, Webradios und Podcasts. Auchunterwegs ist immer der passende Sender mit dabei - die kostenloseApp ist für iOS- sowie Android-Smartphones und -Tablets, Apples tvOS,als Alexa Skill und für Sonos Lautsprecher erhältlich. Seit Juni 2018ist radio.de offizieller StreamOn Partner der Deutschen Telekom.Nutzer finden mit dem Radioplayer sowohl rein internetbasierteSender als auch die Online-Streams bekannter UKW-Stationen. Nebenredaktionellen und persönlichen Hör-Tipps lassen sich die Sender nachBeliebtheit, Musikrichtung, Thema, Stadt, Land oder Sprachesortieren.radio.de ist mit 33 Millionen Website- und Mobile-Visits im März2018 laut IVW die größte Radioplattform Deutschlands.Über Havas GermanyHavas wurde 1835 in Paris gegründet. Die Havas Group ist dasgrößte inhabergeführte Network mit über 20.000 Mitarbeitern in 100Ländern. In Deutschland ist Havas u. a. mit der Havas Creative Groupund der Havas Media Group vertreten. Die Havas Creative Group bringtExperten aus den Bereichen Kreation, Media und Data zusammen undbietet integrierte Lösungen zur Markenführung an. Havas Germany istan drei Standorten vertreten: Havas Düsseldorf, Havas München sowieHavas PR & Havas Content und Havas beebop mit Sitz in Hamburg. DieHavas Media Group ist in Frankfurt ansässig.Die Services von Havas Germany decken den kompletten Marketing-Mixab: von klassischer Kommunikation, Digital, CRM, Public Relations,Social Media, Ambient Media, Design bis hin zu Healthcare. Zu denKunden von Havas Germany zählen u. a. PayPal, BMW Motorsport, n-tv,Savencia (Fol Epi, Géramont), Peugeot, Citroën, Reckitt Benckiser(Scholl, Dobendan), Olympus, Mondelez, Campari, Linde, RaboDirectsowie Universal Pictures Home Entertainment.