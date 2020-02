FOOD FUTURE DAY meets innovate! / Am 28. und 29. Oktober 2020 trifft in Osnabrück die Jobmesse der Lebensmittelbranche auf Innovation und Digitalisierung im Agrar- und Foodbereich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Quakenbrück (ots) - Zum zehnten Jubiläum des FOOD FUTURE DAY und der innovate!werden beide Veranstaltungen in einer großen zweitägigen Konferenz in derOsnabrücker Eventlocation Alando Palais vereint. Mit der Zusammenlegung derbeiden Veranstaltungen wird das Ziel verfolgt, Synergien für Teilnehmer*innenund Unternehmen zu schaffen, sowie die Veranstaltungen auf Bundes- undEuropaebene weiter zu etablieren. "Die Unternehmen der Lebensmittelwirtschaftschätzen die branchenspezifische Ausrichtung und den unkomplizierten Austauschmit potentiellen Fach- und Führungskräften sowie das umfangreicheRahmenprogramm.", ist sich Christian Kircher vom DIL Deutsches Institut fürLebensmitteltechnik e. V. sicher. "Die diesjährige innovate! bringt uns unseremAnspruch, die europäische Leitveranstaltung für Innovationen in Food und Agrarzu werden, näher", sagt Wolf Goertz von der Innovate GmbH. Auch Prof. Dr. BerndLehmann, Dekan der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur ander Hochschule Osnabrück, freut sich über die Zusammenlegung: "Mit dem FOODFUTURE DAY haben die Hochschule Osnabrück und das DIL ein außergewöhnlicherfolgreiches Format geschaffen. Gemeinsam mit der ebenfalls weithin beachteteninnovate! entsteht nun ein Event mit noch größerer Strahlkraft für dieLebensmittelbranche." Die Organisatoren freuen sich auf eine größere undspannende Netzwerkveranstaltung im Herbst 2020.Im Fokus steht am 28. Oktober der Karrieretag FOOD FUTURE DAY und am 29. Oktoberdie Convention innovate! Beide Veranstaltungen konnten in den letzten Jahrengroße Erfolge feiern: Beim FOOD FUTURE DAY werben Unternehmen derLebensmittelbranche aus ganz Deutschland um Nachwuchskräfte (um die 350Teilnehmer*innen sowie 30 Unternehmen). Die innovate! hat sich 2019 im Vergleichzum Vorjahr mit über 1.000 Teilnehmer*innen und mehr als 35 Speaker verdoppelt.Weitere Informationen zum Programm, zur Anmeldung und den Abläufen werden in dennächsten Wochen auf den Websites https://www.hs-osnabrueck.de/food-future-day/,https://www.food2020.eu/food-future-day/ und https://innovate-os.de/bekanntgegeben.Über den FOOD FUTURE DAYDer FOOD FUTURE DAY bringt seit zehn Jahren weltweit agierende Unternehmen derFoodbranche und Jobeinsteigerinnen und -einsteiger sowie Studierende undAbsolventinnen und Absolventen erfolgreich zusammen und ermöglicht durch diedirekten Kontaktmöglichkeiten den Einstieg in ein weiterführendes Netzwerk. Miteinem spannenden Rahmenprogramm, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derbeteiligten renommierten Unternehmen über Möglichkeiten des Berufseinstiegsberichten oder die Verleihung des Campus Preises gesponsert vom Verband derErnährungswirtschaft e.V. (VdEW), wird der Messetag zu einem wertvollenErlebnis. Der Bewerbungsmappencheck wird durch Personaler der vertretenenUnternehmen durchgeführt und ermöglicht Bewerberinnen und Bewerbern einenEinblick in die Erwartungen der jeweiligen Unternehmen.Der FOOD FUTURE DAY wird durch FOOD2020 gefördert. FOOD2020 wird im Rahmen desINTERREG VA-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch dieEuropäische Union, das MWIDE NRW, dem Niedersächsischen Ministerium für Bundes-und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, das niederländischeWirtschaftsministerium sowie die Provinzen Drenthe, Flevoland, Fryslân,Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant und Overijssel mitfinanziert. Eswird durch das Programmmanagement bei der Ems Dollart Region begleitet.Über die innovate!Die innovate! ist einer der wichtigsten Treffpunkte der Food & AgrarGründerszene Deutschlands und das Herz der niedersächsischen Startups-Szene. Siebringt die Innovationstreiber aus den Bereichen Food, Agrar und Digitalisierungzusammen. Sie spricht gezielt Startups, Unternehmen, Vertreterinnen undVertreter aus Forschung & Lehre und Studierende an und fördert den interaktivenAustausch und die Vernetzung des gesamten Ökosystems. Als Leuchtturm derbundesweiten Food- & Agrarwirtschaft bündelt und repräsentiert die innovate! dieKompetenzen und den Kooperationswillen der ganzen Branche.Bei den begehrten innovate!Awards werden die besten Startups aus ganzDeutschland und die erfolgreichsten digitalen Gründungen der NiedersächsischenAcceleratoren auf die Bühne gebracht. In spannenden Live-Votings werden von denZuschauern die Gewinner der attraktiven Preisgelder gekürt.2019 wurde die Innovate GmbH durch die Beteiligungs-GmbH desStartup-Accelerators Seedhouse und das Digitalunternehmen Netrocks GmbHgegründet. Geschäftsführer sind Florian Stöhr und Wolf Goertz.Pressekontakt:DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V.Marek Witkowski+49 (0) 5431 183 286m.witkowski@dil-ev.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127896/4511519OTS: DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.Original-Content von: DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., übermittelt durch news aktuell