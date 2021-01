Chiba, Japan (ots/PRNewswire) - - Finden Sie potenzielle Lieferanten vor Ort oder auf der Online-Messe -Die FOODEX JAPAN 2021 findet vom 9. bis zum 12. März 2021 im Kongresszentrum Makuhari Messe in der japanischen Präfektur Chiba statt, einem der Veranstaltungsorte der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio. Die FOODEX JAPAN ist eine führende Lebensmittel- und Getränkemesse in Japan, die seit über 45 Jahren existiert und an der Aussteller aus über 90 Ländern und Regionen teilnehmen. Vom Messestandort Japan aus haben sowohl die Aussteller als auch die Käufer die Möglichkeit, ihr Geschäft während der 4-tägigen Ausstellung weltweit auszubauen.Für die Regierung der Präfektur Chiba ist es gängige Praxis, auf der FOODEX JAPAN einen eigenen Stand zu betreiben, um die Entwicklung von Vertriebskanälen für Lebensmittelunternehmen in der Präfektur zu unterstützen. Erstmals werden zwei FOODEX JAPAN-Ausstellungen parallel organisiert: vor Ort und online. Durch die Kombination der beiden Methoden werden sowohl Ausstellern als auch Käufern unabhängig von Zeit und Ort mehr Möglichkeiten für den geschäftlichen Austausch geboten.Bisher war das Anbieten von Lebensmittel- und Getränkeproben bei Geschäftstreffen ein wesentlicher Bestandteil dieser Branche. In dieser neuen Ära halten es die Organisatoren von FOODEX JAPAN jedoch für wichtig, ein Netzwerk mit potenziellen Käufern aufzubauen, zunächst durch Online-Meetings und dann durch die weitere Geschäftsentwicklung, auch wenn in einer virtuellen Ausstellung unmöglich ist, solche Proben persönlich zur Verfügung zu stellen.Bitte beachten Sie die folgenden Links zum Thema "What you can do with FOODEX JAPAN Virtual Exhibition":https://kyodonewsprwire.jp/attach/202012239068-O1-o2t6sQeq.pdfFOODEX JAPAN 2021Datum: 9. - 12. März 2021Veranstaltungsort: Makuhari Messe, Präfektur Chiba, JapanAnmeldefrist (verlängert vom ursprünglichen Datum):Pavillon-Veranstalter: 18. Januar 2021Einzelaussteller:- Standfläche: 18. Januar 2021- Paket-Messestand : 19. Februar 2021 Anfrage: https://www.jma.or.jp/foodex/en/Broschüre https://www.jma.or.jp/foodex/en/img/etc/documents/pdf-brochure2021.pdfPressekontakt:Makoto NAGANO (Fr.)Japan Management Association (JMA)Tel.: +81-3-3434-1391E-Mail: foodexglobal@jma.or.jpOriginal-Content von: Chiba Prefectural Government, übermittelt durch news aktuell