FOM Hochschule beruft Marketing Club Hamburg-Präsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle (FOTO)

Hamburg (ots) -Ab sofort verstärkt Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Präsident desMarketing Club Hamburg, das Professorenteam am FOM HochschulzentrumHamburg. Seine Ernennungsurkunde erhielt der neue Professor fürBetriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, während einerFeierstunde zum Start des Wintersemesters 2018 aus den Händen vonGesamtstudienleiter Prof. Dr. Ralf Keim.Prof. Dr. Merkle bringt langjährige Erfahrung im Managementinternationaler Handelskonzerne mit. Zu seinen beruflichen Stationenzählen unter anderen die OTTO Group, ZARA, GALERIA KAUFHOF undTCHIBO. 2015 machte er sich in Hamburg selbstständig mit seinerBeratungsfirma MerCon - Concepts for Retail.Wolfgang Merkle ist Verfechter eines ganzheitlichenMarketing-Ansatzes. Dieser umfasst neben strategischer Positionierungund wirkungsvoller Kommunikation insbesondere die markenprägendenMomente im direkten Kundenkontakt, etwa die Rolle der Mitarbeiter alsMarkenbotschafter. "Ein Aspekt, der in der Marketing-Diskussionhäufig zu kurz kommt, ist die Bedeutung einer operativenUmsetzungs-Exzellenz", so Wolfgang Merkle.Seit 2014 übernimmt der gebürtige Braunschweiger, der Studium undPromotion an der Universität Göttingen abschloss, Lehrverpflichtungenals Fachdozent für Marketing. Seit nunmehr zwei Jahren steht er demMarketing Club Hamburg zudem als Präsident vor."Die berufliche Erfahrung von Wolfgang Merkle ist ein perfektesBeispiel für die Verbindung von Theorie und Praxis, die uns an derFOM Hochschule so wichtig ist. Es ist uns eine große Freude, dass Siean Bord sind", so Prof. Ralf Keim bei der Ernennung des neuenProfessors.Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen undBranchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - unddas schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs inDeutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten imMarketing geben wir die Möglichkeit, zu anspruchsvollem und aktuellemErfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildungund zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.