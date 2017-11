FOEX baut deutschen Service für Altpapierpreise aus

PIX Altpapier Deutschland liefert zuverlässige RCP-Preisindizeszusammen mit einer vertrauenswürdigen, fokussiertenMarktberichterstattungHelsinki (ots/PRNewswire) - FOEX hat sich mit RISI zusammengetan,um einen einzigartigen Service für die Berichterstattung zuAltpapierpreisen in Deutschland anbieten zu können. Der Service PIXAltpapier Deutschland (http://foex.fi/de/) bringt diePreisindex-Methode von FOEX mit der Marktberichterstattung von RISIzusammen. Der Service steht in deutscher und englischer Sprache zurVerfügung.Einige Marktteilnehmer in Deutschland haben FOEX und RISI gebeten,einen stärkeren Fokus auf den deutschen Markt zu legen.Vorausgegangen waren verwirrende Aussagen eines inländischenInformationsanbieters. Laut einem Bericht von PPI Europe geriet derInformationsanbieter unter erheblichen Druck, nachdem es im AprilBerichte über unerwartete Preisänderungen gab und der Anbieter in derFolge die veröffentlichten Preise widerrufen hatte. Die Verwirrungwurde noch verstärkt, als der Informationsanbieter einige weitereAngaben veröffentlicht und Änderungen im Hinblick auf Zeitpunkte undMethode seiner Veröffentlichungen angekündigt hatte.PIX Altpapier Deutschland (http://foex.fi/de/) folgt derzuverlässigen FOEX-Methode, die sich das Vertrauen derMarktteilnehmer erworben hat. Sie basiert auf der systematischenErhebung von Preisen, wobei die Zeitpunkte von Veröffentlichungenregelmäßig und festgelegt sind. "PIX ist ein stabiler Index, der sichauf reale Informationen stützt. Im Laufe der Jahre hat er sich alsäußerst zuverlässig erwiesen", sagte Henri Vermeulen von der SmurfitKappa Group."Unser Ziel mit PIX Altpapier Deutschland ist es, solidePreisindizes für den deutschen Altpapiermarkt zur Verfügung zustellen, die sich auf den tiefgreifenden Erfahrungen von FOEX bei derPreisberichterstattung stützen können", sagte Tytti Inkinen, Direktorvon FOEX.Der Service steht aktuell auf kostenloser Basis bereit und istüber einen freien Zugang auf der FOEX-Website (http://foex.fi/de/)verfügbar.Über FOEX Indexes Ltd ( www.foex.fi )FOEX ist ein Anbieter von Referenzpreisindizes mit Sitz inHelsinki, Finnland. FOEX erstellt PIX-Preisindizes für die BranchenZellstoffe, Altpapier, Papier, Pappe und Biomasse. FOEX wurde 2017zusammen mit RISI von Euromoney Institutional Investor PLC gekauft.Über RISI ( www.risi.com )RISI (http://www.risiinfo.com/) ist der führende Anbieter vonInformationsdiensten für die globale Holzverarbeitungsindustrie. DasUnternehmen arbeitet mit Kunden aus den Branchen für Zellstoff undPapier, Verpackungen(http://www.risiinfo.com/industries/pulp-paper-packaging/),Holzerzeugnisse (http://www.risiinfo.com/industries/wood-products/),Bauholz, Biomasse(http://www.risiinfo.com/industries/timber-bioenergy/), Gewebe-(http://www.risiinfo.com/industries/tissue/) und Vliesstoffe(http://www.nonwovens.com/) zusammen und unterstützt diese dabei,bessere Entscheidungen auf Grundlage von genauen Bewertungen undAnalysen von Marktpreisen zu treffen.Neben seinem Hauptsitz in Boston, Massachusetts, betreibt RISIweitere Niederlassungen(http://www.risiinfo.com/approach/global-reach/) in ganz Nord- undSüdamerika, Europa und Asien.Ansprechpartner für Presseanfragen: Martti Airisto:martti@foex.fiLogo - https://mma.prnewswire.com/media/598025/RISI_LOGO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/598092/RISI_FOEX_Logo.jpgOriginal-Content von: RISI, übermittelt durch news aktuell