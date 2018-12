FOCUS MONEY: ForestFinance ist viertbeste Investmentgesellschaft

Bonn (ots) - ForestFinance, einer der führenden Anbieter vonWalddirektinvestments Europas, belegt den vierten Platz unter"Deutschlands besten Investment-Gesellschaften". Diese Platzierungergab sich aus einer Studie, die Deutschland Test im Auftrag desWirtschaftsmagazins FOCUS MONEY durchgeführt hat.Deutschland Test erhebt gemeinsam mit dem IMWF, dem Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung sowie der International Schoolof Management (ISM) Daten im Netz, um die Wirkung verschiedenerMarken und Unternehmen zu untersuchen. In der zitierten Studie wurdenrund 34 Millionen Nennungen aus dem Zeitraum vom 1. Dezember 2017 biszum 31. Mai 2018 den rund 20.000 bekanntesten Marken und UnternehmenDeutschlands zugeordnet. Anschließend bewerteten die Marktforscherdie Tonalität der Textfragmente: Wie wird über ForestFinanceberichtet - positiv, negativ oder neutral?Die Marke "ForestFinance" hat es in diesem "Social Ranking" weitnach oben geschafft - mit 81,6 von 100 möglichen Punkten liegt dasUnternehmen auf Platz 4 und erhielt das Gütesiegel "Deutschlandsbeste".Geschäftsführer Harry Assenmacher zu diesem Ergebnis und derBewertung: "Wir haben selbst erst nach der Auswertung von dieserPlatzierung erfahren, haben auch im Erhebungszeitraum nichts von derStudie gewusst. Wir versuchen seit vielen Jahren mit Transparenz unddetaillierten Informationen unsere Kunden vor und auch nach derInvestmententscheidung gut zu betreuen. Umso erfreulicher, wenn danneine externe Studie diese Bemühungen bestätigt."Weitere Informationen unter: www.forestfinance.deDie komplette Studie finden Sie unter: https://bit.ly/2UTudm2Fotos stellen wir Ihnen gerne schnell und unkompliziert zurVerfügung. Bei Fragen und Anregungen können Sie sich gerne an unswenden.Über ForestFinance:Die ForestFinance Gruppe ist seit 1995 wegweisend aktiv in derEntwicklung nachhaltiger Forst- und Agroforstinvestments, die eineRendite mit ökologischen und sozialen Effekten verbinden.Langfristiges Ziel ist dabei die Schaffung neuer tropischerMischwälder. Bei allen ihren Unternehmensaktivitäten orientiert sichdie ForestFinance Gruppe an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit undachtet darauf, dass soziale, ökonomische und ökologische Zielegleichberechtigt nebeneinanderstehen und zusammenwirken. NebenMischforsten pflanzt und bewirtschaftet die Gruppe seit 2008Kakao-Agroforstsysteme in Panama, Peru und Marokko.Die ForestFinance Gruppe hat bereits mehrere Tausend Hektar Flächein Panama, Vietnam, Kolumbien,Peru und Marokko aufgeforstet, mehr als2.000 Hektar als Schutzgebiet ausgewiesen - darunter auchMangroven-Wälder in Panama - und über zehn Millionen Bäume weltweitgepflanzt.Mit mehr als 20.000 Kunden und fast 25 Jahren Erfahrung ist dieGruppe einer der führenden Anbieter von Wald-direktinvestments inEuropa und hat bereits mehrfach Erträge aus eigenen Forsten an ihreInvestoren ausgezahlt.Pressekontakt:Jan FockeleEifelstraße 20 - 53119 BonnTelefon: +49 (0)228-94 37 78-21E-Mail: jan.fockele@forestfinance.dewww.forestfinance.deOriginal-Content von: ForestFinance, übermittelt durch news aktuell