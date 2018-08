München (ots) -- Bei Kundenfragen helfen mehr als 200 CHECK24-Versicherungsberater- CHECK24 ist akkreditierter Bildungsdienstleister bei "gut beraten"CHECK24 gehört zu den fairsten digitalen Versicherungsmaklern. Dasermittelte ServiceValue zusammen mit FOCUS MONEY.*) Das MünchnerVergleichsportal erreicht die Gesamtnote "sehr gut" und platziertsich damit z. B. vor friendsurance, Knip und wefox.ServiceValue und FOCUS MONEY werteten anhand einer Onlinebefragungrund 1.500 Kundenmeinungen zu insgesamt 24 digitalenVersicherungsberatern aus.Das Urteil "Fairster Digitaler Versicherungsberater" setzt sichaus den Kategorien "faire Produktangebote", "faire Vertragsordner","faire Kundenberatung", "faire Kundenkommunikation" und "fairerSchadenservice" zusammen. Die fünf Teildimensionen wurden anhand von23 Service- und Leistungsmerkmalen operationalisiert, darunterbeispielsweise Produktqualität, bequeme Vertragsverwaltung oderschnelle Vermittlung relevanter Informationen.Service für Kunden: Kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen rund um das Thema Versicherungen helfen über200 CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgesprächper E-Mail oder Telefon - und das an sieben Tagen die Woche. CHECK24bildet die Berater regelmäßig weiter und ist akkreditierterBildungsdienstleister bei der Brancheninitiative "gut beraten". Imdigitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher sehen undverwalten ihre Verträge ganz einfach. Diese und weitere kostenloseServiceleistungen wissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen.*)Quelle: Wie fair sind digitale Berater?In: Der Versicherungsprofi 17/2018, S. 2-5.Über die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell