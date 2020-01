FNB -PA: Endlich!

Für die Aktie FNB -PA stehen per 05.01.2020, 06:56 Uhr 12.63 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. FNB -PA zählt zum Segment "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: FNB -PA schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,81 % und somit 0,95 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,86 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die FNB -PA-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FNB -PA vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 13,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (12,62 USD) ausgehend um 8,29 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält FNB -PA von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der FNB -PA ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die FNB -PA-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,41, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,85, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.