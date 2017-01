FMC sorgt für SCHOCK an der Börse!

Liebe Leser,

Fresenius Medical Care (FMC) sorgte am Wochenende für große Sorgen bei den Anlegern. Das Unternehmen gab bekannt, dass eine neue Verordnung der amerikanischen Gedunheitsbehörde das eigene Geschäft bedrohe. Nach aktuellen Planungen sollen Dialysepatienten ab dem 13. Januar von Wohltätigkeitsorganisationen keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen erhalten und stattdessen nur noch eine Basisversorgung erhalten. FMC sagte, dass sich daraus erheblich nachteilige Auswirkungen auf das eigene Geschäft ergeben könnten. In erster Linie sind damit wohl niedrigere Vergütungen für die Behandlung gemeint.

Ein böses Omen?

Betroffen von der neuen Verordnung sind in den USA zwischen 700 und 2.000 Patienten von insgesamt 180.000, die FMC dort behandelt. Das ist gerade einmal 1 Prozent der Patienten, dennoch reagieren die Anleger mit geradezu panikartigen Verkäufen und sorgen für das heftigste Kursminus der letzten drei Jahre. Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research sagt dazu, dass der Markt offenbar noch Schlimmeres befürchtet. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux geht derweil davon aus, dass die Verordnung FMC Kosten zwischen 49 und 140 Millionen Dollar einbrocken könnte. Fresenius selbst hat zusammen mit anderen Dialyseanbietern bereits Klage gegen die Verordnung eingereicht. Ob das Vorhaben so kurzfristig noch verhindert werden kann, darf aber bezweifelt werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse