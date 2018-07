FMC: Das kann keiner glauben

FMC, ein Unternehmen aus dem Markt "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien", notiert aktuell (Stand 18:00 Uhr) mit 88,42 USD im Plus (+0.96 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.Nach einem bewährten Schema haben wir FMC auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,76 Prozent und liegt damit 2,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemicals, 2,92). Die FMC-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

