FMC: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Für die Aktie FMC stehen per 19.03.2020, 05:12 Uhr 60.83 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. FMC zählt zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Unser Analystenteam hat FMC auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,3 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 35,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält FMC auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,56 Prozent und liegt damit 0,12 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,69). Die FMC-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der FMC-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 92,31 USD. Der letzte Schlusskurs (59,82 USD) weicht somit -35,2 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (95,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-37,48 Prozent Abweichung). Die FMC-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die FMC-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.