FMC Fresenius Medical Care Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "FMC":

FMC hat im 1. Quartal weniger umgesetzt und verdient. Belastet haben negative Wechselkurseffekte und Änderungen im US-Gesundheitssystem. In beiden Sparten sind Umsatz und Ergebnis gesunken. Regional ist der Konzern nur in Europa und Asien gewachsen. Die Zahl der Dialysebehandlungen stieg aber weltweit um 3% auf 12,15 Mio. Seit einiger Zeit muss der Konzern in den USA ein Medikament zur Steuerung des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.