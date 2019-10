FMC: Es ist wieder mal Zeit für Skandale!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Dass Aktien von Fresenius Medical Care (WKN: 578580) in der laufenden Woche zu den größten Verlierern im DAX gehören – seit Montag steht ein Minus von -4,26% zu Buche – ist wohl maßgeblich auf neuaufgenommene Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den Medizintechnik-Konzern zurückzuführen. Am Montag bestätigte die Behörde Ermittlungen.

FMC hatte sich bereits im März mit der US-Börsenaufsicht und der US-Justizbehörde in zwei separaten Vereinbarungen zu den sogenannten FCPA-Untersuchungen geeinigt. FMC zahlte damals 231,7 Millionen US-Dollar an beide Behörden, womit die Untersuchungen zu Schmiergeldzahlungen in mehreren Ländern offiziell abgeschlossen wurden. Nun müssen sich FMC-Verantwortliche strafrechtlichen Ermittlungen in Deutschland stellen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Die US-Börsenaufsicht SEC brachte mit Untersuchungen einst Licht ins Dunkle. Demzufolge wurden zahlreiche Bestechungsfälle bei der Einrichtung von Dialyse-Zentren für Nierenkranke durch FMC-Mitarbeiter registriert. FMC-Verantwortlichen wurde vorgeworfen, in nicht unerheblichem Umfang über einen jahrelangen Zeitraum Ärzte und leitende Klinikangestellte mit Schmiergeldzahlungen empfänglich gemacht zu haben. Die Schmiergelder wurden dabei häufig als Provisionen oder Beraterhonorare getarnt.

FMC bezeichnet sich selbst als den „weltweit führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen.“