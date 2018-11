FMC: Ergebnisse zum 3. Quartal!

Weitere Suchergebnisse zu "FMC":

Wir sind noch in dem Zeitraum, in dem Quartalszahlen veröffentlicht werden – so zum Beispiel von Fresenius Medical Care (kurz „FMC“). Die sahen nicht gerade überragend gut aus, denn z.B. zeigte sich bei der Umsatzentwicklung im 3. Quartal 2018 ein Minus von 6% gegenüber dem Vorjahresquartal. In absoluten Zahlen hieß es da: 4,058 Mrd. Euro Umsatz in Q3 2018 nach 4,336 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.