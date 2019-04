FMC: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "FMC":

Für die Aktie FMC aus dem Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" wird an der heimatlichen Börse New York am 06.04.2019, 18:00 Uhr, ein Kurs von 80,43 USD geführt.

Die Aussichten für FMC haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für FMC beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,08 Prozent und liegt mit 1,16 Prozent über dem Mittelwert (0,92) für diese Aktie. FMC bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen FMC. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die FMC-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die FMC-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FMC vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 101 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 25,59 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (80,42 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält FMC somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.