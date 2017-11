FMC Corporation schließt mit DuPont Transaktionen zum Umbau des Unternehmens ab

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Die FMC Corporation (NYSE: FMC)gab heute bekannt, dass sie zwei ausstehende Transaktionen mit DuPonterfolgreich zum Abschluss gebracht hat. Die Unternehmen hatten am 31.März 2017 eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet und haben jetztalle notwendigen Bedingungen und Genehmigungsvorschriften erfüllt.FMC hat den Geschäftsbereich Crop Protection von DuPont übernommen,den Letztere veräußern musste, um den Vorgaben der EuropäischenKommission im Zusammenhang mit der am 31. August 2017 abgeschlossenenFusion mit der The Dow Chemical Company zur Gründung vonDowDuPont(TM) zu genügen. Außerdem hat FMC den Verkauf von FMC Healthand Nutrition an DuPont abgeschlossen.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/594902/FMC_CORPORATION_LOGO.jpgDas Unternehmen wird nächste Woche einen ersten Überblick über daszusammengelegte Unternehmen und die Integration der Akquisition imRahmen seiner Telefonkonferenz zu den Ertragsergebnissen des drittenQuartals 2017 am Dienstag, den 7. November 2017 um 9.00 Uhr ET geben.Über FMCDie FMC Corporation dient seit über einem Jahrhundert denweltweiten Landwirtschaft-, Industrie- und Verbrauchermärkten mitinnovativen Lösungen, Anwendungen und Qualitätsprodukten. Am 1.November 2017 hat FMC einen Großteil des Geschäftsbereichs CropProtection von DuPont übernommen. 2016 erzielte FMC einenPro-Forma-Umsatz von annähernd 4 Milliarden US-Dollar.1 FMCbeschäftigt weltweit mehr als 7.000 Mitarbeiter und ist in zweiGeschäftsbereiche gegliedert: FMC Agricultural Solutions und FMCLithium. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FMC.com.1 Der Pro-Forma-Umsatz für 2016 legt die Transaktionen mit DuPontzugrunde, die zu Beginn des Jahres durchgeführt wurden, und schließtden Umsatz aus zwölf Monaten der Geschäfte von DuPont Crop Protectionein und schließt den Umsatz von FMC Health and Nutrition aus. DerPro-Forma-Umsatz spiegelt die Berechnungen von FMC zumdiesbezüglichen Datum auf Grundlage der aktuell verfügbarenInformationen wider. Formblatt 8-K wird innerhalb von 75 Tagen nachdem Datum der Transaktion eingereicht und wird ungeprüftezusammengefasste Pro-Forma-Finanzdaten, die mit den Transaktionenzusammenhängen, umfassen.Safe-Harbor-Erklärung gemäß dem Private Securities Act von 1995:Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsgerichtete Aussagensind, unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten bezüglichbestimmter Faktoren, die in Formular 10-K der FMC Corporation für dasJahr 2016 und anderen SEC-Einreichungen beschrieben werden. Diehierin enthaltenen Informationen entsprechen den dem Management zumZeitpunkt der Aussagen verfügbaren Informationen. Die FMC Corporationbeabsichtigt nicht, diese Informationen zu aktualisieren und lehntjedwede rechtliche Verpflichtung hierzu ab. Historische Informationensind nicht zwingend ein Hinweis auf künftige Leistungen.Pressekontakt:Pressekontakt: Dwayne Roark +1-215-299-6820dwayne.roark@fmc.comInvestorenkontakt: Michael Wherley +1-215-299-6543michael.wherley@fmc.comOriginal-Content von: FMC Corporation, übermittelt durch news aktuell