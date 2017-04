FMC Corporation gibt Übernahme nennenswerter Teile des Pflanzenschutzgeschäftes von DuPont bekannt und verkauft gleichzeitig Health and Nutrition an DuPont

- FMC wird den Teil des Pflanzenschutzgeschäftes von DuPontübernehmen, den das Unternehmen zur Erfüllung der Auflagen derEuropäischen Kommission in Zusammenhang mit dem Merger von DuPont undThe Dow Chemical Company veräußern muss.- DuPont wird FMC Health and Nutrition übernehmen.- FMC wird eine Barzahlung in Höhe von $ 1,2 Milliarden an DuPontleisten.- Diese Transaktionen werden nach dem Abschluss unmittelbarertragssteigernde Wirkung auf den bereinigten Gewinn je Aktie von FMChaben. (1)Philadelphia (ots/PRNewswire) - FMC Corporation (NYSE: FMC) undDuPont (NYSE: DD) gaben heute die Unterzeichnung einer abschließendenVereinbarung bekannt, nach der FMC jenen Teil desPflanzenschutzgeschäftes von DuPont übernimmt, den das Unternehmenveräußern muss, um die Auflagen der Europäischen Kommission bezüglichdes Mergers mit The Dow Chemical Company zu erfüllen. Des Weiterenwird DuPont FMC Health and Nutrition übernehmen und $ 1,2 Milliardenin bar erhalten. FMC wird von DuPont das weltweiteInsektizidportfolio für kauende Insekten, die weltweitenbreitblättrigen Getreideherbizide und einen nennenswerten Teil vonDuPonts F&E-Aktivitäten im Pflanzenschutz übernehmen. FMC geht davonaus, dass das übernommene Geschäft im Jahr 2017 ca. $ 1,5 MilliardenUmsatz und $ 475 Millionen EBITDA beitragen wird.2Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20111101/NE97440LOGONach dem Abschluss der Übernahme wird FMC Agricultural Solutions,am Umsatz gemessen, das fünftgrößte Unternehmen fürPflanzenschutzchemikalien der Welt sein und einen geschätztenJahresumsatz von ca. $ 3,8 Milliarden erwirtschaften."Dies ist für FMC ein bedeutender Schritt nach vorne, ganzbesonders jedoch für unser Agricultural Solutions-Geschäft", sagtePierre Brondeau, President, CEO und Chairman von FMC. "DieKombination der marktführenden Produkte aus DuPontsPflanzenschutzportfolio und seiner F&E-Aktivitäten der Weltklassewerden unser Agricultural Solutions-Geschäft in einTier-One-Unternehmen bei Agrartechnologie verwandeln.Die Pflanzenschutzbranche erlebt nennenswerte Veränderungen, wieman an der derzeitigen Konsolidierung erkennen kann. Um dieAnforderungen unserer Kunden erfüllen zu können, muss FMC denErzeugern, die nach innovativen Lösungen für den Schutz ihrer Erntenund zur Ertragssteigerung suchen, mehr Optionen bieten können. Durchdie Kombination dieser hochwertigen Produkte und F&E-Aktivitäten mitunserem Produktportfolio, unserer Pipeline und unsererFormulierungserfahrung wird FMC in die Lage versetzt, seinen Kundenbesser dienen und das Tempo der Markteinführung neuer Lösungenbeschleunigen zu können", sagte Brondeau. "Die gleichzeitigeVeräußerung unseres Health and Nutrition-Geschäftes erlaubt es uns,die Stärke unserer Bilanz aufrechtzuerhalten und sicherzustellen,dass wir weiterhin in das Wachstum der Segmente AgriculturalSolutions und Lithium investieren können."Das übernommene PflanzenschutzgeschäftDer übernommene Teil des Pflanzenschutzgeschäftes von DuPontschließt ein branchenführendes Portfolio mit selektiven Insektizidenein, das aus Rynaxypyr®, Cyazypyr® und Indoxacarb besteht. DieWirkstoffe der ersten beiden dieser Produkte genießen vollenPatentschutz und FMC erwartet, dass diese Produkte 2017 mehr als $ 1Milliarde Umsatz generieren werden. Diese selektiven Insektizideergänzen das derzeitige Breitspektrum-Insektizidportfolio von FMChervorragend.Das übernommene Portfolio, das aus neun Wirkstoffen undzahlreichen Produktformulierungen besteht, schließt ebenfalls dieweltweiten breitblättrigen Getreideherbizide von DuPont ein. DiesesHerbizidportfolio besteht aus starken, bekannten Marken und DuPontsproprietärer PrecisionPac® Technologie. Diese Produkte bringennennenswerte Diversifikation in das Herbizidangebot von FMC und sieerhöhen gleichzeitig die Balance von Vor- und Nachauflaufanwendungenim Portfolio von FMC.Die geografische Verteilung des Umsatzes in diesem Portfolio wirddie Präsenz FMCs in Asien und Europa nennenswert steigern. Nach derÜbernahme wird der Pflanzenschutzumsatz von FMC fast gleichmäßig überalle vier wichtigen Regionen - Nordamerika, Lateinamerika, Europa undAsien - verteilt sein.Das zugrunde liegende geistige Eigentum in Zusammenhang mit denübernommenen Produkten, einschließlich Patente, Registrierungen undDatenpakete, wird an FMC übertragen. FMC übernimmt das weltweiteProduktionsnetz, das diese Produkte unterstützt, einschließlich vierProduktionsstätten für Wirkstoffe und 10 regionale Formulieranlagen.Die Übernahme schließt ebenfalls DuPonts Forschungs- undEntwicklungsorganisation der Weltklasse ein, darunter derHauptstandort für Pflanzenschutzforschung in Delaware, 14 regionaleEntwicklungslabors und damit verbundene, regulatorische Fähigkeiten.Diese Organisation verfügt über eine Pipeline mit 15 synthetischenWirkstoffen für Insektizide, Herbizide und Fungizide, die sichderzeit in Entwicklung befinden, sowie über eine umfassendeBibliothek mit 1,8 Millionen synthetischen Verbindungen. Der Großteilder Pflanzenschutz-Forschungsmitarbeiter von DuPont wird im Rahmender Transaktion ebenfalls von FMC übernommen.Veräußerung von FMC Health and NutritionFMC Health and Nutrition wird Teil von DuPonts Nutrition & HealthSegment."FMC Health and Nutrition ist ein hochprofitables Geschäft mitführenden Positionen in der großen Mehrheit seines Portfolios,profunden Anwendungskenntnissen und einem umfassenden weltweitenLabornetz und Produktionsstätten. Es passt sehr gut zu DuPontsbestehendem Portfolio. Wir sind überzeugt, dass es sich unter derLeitung von DuPont hervorragend entwickeln und zu deren erfolgreichemNutrition & Health-Geschäft beitragen wird", sagte Brondeau.Zusätzliche InformationenDie Transaktion unterliegt dem Abschluss des Mergers von Dow undDuPont sowie den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichenGenehmigungen. Der Abschluss wird im vierten Quartal 2017 erwartet.FMC geht davon aus, dass die Transaktion unmittelbarertragssteigernde Wirkung auf den bereinigten Gewinn je Aktie habenwird und wird am 2. Mai 2017 bei der Telefonkonferenz zu denFinanzergebnissen die Vorschau für das Jahr 2017 aktualisieren.Dyal Co. LLC und Citi waren die Finanzberater und Wachtell,Lipton, Rosen & Katz die Rechtsberater von FMC. Citi war Berater beider Finanzierung und sagte Kreditfazilitäten zu.TelefonkonferenzDas Unternehmen hält am Freitag, dem 31. März 2017, um 08:00 UhrET eine Webcast-Telefonkonferenz ab, die der Öffentlichkeit überInternetübertragung und per Telefon zugängig ist.Internetübertragung: http://www.fmc.comZugangscode: FMCEinwahltelefonnummern:USA / Kanada: (800) 230-1059International: (612) 332-0226Konferenz-ID # 421549Ein Mitschnitt der Konferenz steht im Internet und per Telefon ab10:00 Uhr ET am Freitag, dem 31. März 2017, bis Sonntag, dem 30.April 2017 zur Verfügung.Internetmitschnitt: http://www.fmc.comUSA / Kanada: (800) 475-6701International: (320) 365-3844Konferenz-ID # 421549Über FMCFMC Corporation dient seit über einem Jahrhundert den weltweitenLandwirtschaft-, Industrie- und Verbrauchermärkten mit innovativenLösungen, Anwendungen und Qualitätsprodukten. Im Jahr 2016 erreichteder Umsatz insgesamt ca. $3,3 Milliarden. FMC beschäftigt etwa 6.000Mitarbeitende weltweit und ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert:FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition sowie FMCLithium. Weitere Informationen finden Sie auf www.FMC.com.Über DuPontSeit 1802 bietet DuPont (NYSE: DD) den globalen MärktenWissenschaft und Entwicklungen auf Weltklasseniveau in Form vonProdukten, Materialien und Dienstleistungen. Das Unternehmen istüberzeugt, dass es durch die Zusammenarbeit mit Kunden, Regierungen,NRO und Vordenkern Lösungen für globale Herausforderungen findenkann, wie z. B. die Bereitstellung ausreichender Nahrung für Menschenauf der ganzen Welt, die Verringerung der Abhängigkeit von fossilenBrennstoffen und der Schutz von Leben und Umwelt. WeitereInformationen über DuPont und das Engagement für inklusive Innovationfinden Sie unter www.dupont.com.Safe Harbor-Erklärung gemäß dem Private Securities Act von 1995:Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsgerichtete Aussagensind, unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten bezüglichbestimmter Faktoren, die in Formular 10-K der FMC Corporation für dasJahr 2016 und anderen SEC-Einreichungen beschrieben werden. Diehierin enthaltenen Informationen entsprechend den, dem Management zumZeitpunkt der Aussagen verfügbaren Informationen. FMC Corporationbeabsichtigt nicht, diese Informationen zu aktualisieren und lehntjedwede rechtliche Verpflichtung hierzu ab. Historische Informationensind nicht zwingend ein Hinweis auf künftige Leistungen.Diese Pressemitteilung schließt bestimmte "nicht GAAP-konformeFinanzkennzahlen" ein, die auf unserer Website www.fmc.com definiertwerden. Des Weiteren stellen wir auf unserer Website unterwww.fmc.com Überleitungen von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlenzu den am besten vergleichbaren GAAP-konformen Finanzkennzahlen zurVerfügung.1. Obwohl FMC Vorausschauen auf bereinigte Gewinne je Aktie undbereinigte Geldmittel aus betrieblicher Tätigkeit (beides sindnicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen) bereitstellt, ist FMC nichtin der Lage, die am direktesten vergleichbaren, in Übereinstimmungmit den nach den GAAP berechneten und präsentiertenFinanzkennzahlen vorherzusagen. Bestimmte Elemente derZusammensetzung von GAAP-Beträgen sind nicht vorhersagbar undmachen uns eine Vorausschau unmöglich. Zu diesen Elementen zählen,ohne sich darauf zu beschränken, Restrukturierung, Übernahmekostenund aufgegebene Geschäftsbereiche sowie damit zusammenhängendeMittelflüsse. Daher wird keine GAAP-konforme Vorschaubereitgestellt.2. Steht für FMCs Schätzung des EBITDA 2017 des übernommenenGeschäftes, als wäre es eine selbstständige Einheit. EBITDA isteine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die für den Gewinn vorZinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen steht.Pressekontakt:Medienkontakt bei FMC: Dwayne Roark+1.215.299.6820dwayne.roark@fmc.comInvestorenkontakt bei FMC: Michael Wherley+1.215.299.6543michael.wherley@fmc.comOriginal-Content von: FMC Corporation, übermittelt durch news aktuell