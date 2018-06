FMC-Aktie: Was Aktionäre über den aktuellen Kursverlust wissen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "FMC":

Der Aktienkurs beim heutigen Handelsstart der FMC-Aktie lag bei 88,64 Euro. Wohin geht die Reise weiter? Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 88,48 Euro, veränderte sich also um -0,81 Prozent. Die aktuellen Zahlen zeigen einen Kurs von 87,76 Euro. Somit liegt die Veränderung der DAX -Aktie auf Monatsbasis bei 2,74 Prozent. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat FMC sich um -0,31 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.