FLYERALARM ab der Saison 2019/2020 neuer Namensgeber der Frauen-Bundesliga des DFB (FOTO)

Würzburg/München (ots) -FLYERALARM, zu den führenden Online-Druckereien Europas imB2B-Bereich zählend sowie eines der größten deutschenE-Commerce-Unternehmen - wird neuer Namenssponsor derFrauen-Bundesliga des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). DiePartnerschaft mit der dann offiziell heißenden "FLYERALARMFrauen-Bundesliga" beginnt ab der Saison 2019/2020 und läuft zunächstbis einschließlich der Saison 2022/2023. Neben den Namensrechtensowie umfangreichen Lizenzen zur Logo- und Titelnutzung undMarketingproduktionen erhält FLYERALARM unter anderem exklusiv dieMöglichkeit, ein Nachwuchsförderungsprogramm mit jungen Spielerinnender Frauen-Bundesliga aufzusetzen und zu präsentieren. Dies gabenFLYERALARM und der DFB am heutigen Mittwoch auf einer gemeinsamenPressekonferenz in der FLYERALARM Lounge in München am Rindermarktbekannt.Mit dem Sponsoring der höchsten Spielklasse in Verantwortung desDFB setzt FLYERALARM die langjährige und erfolgreicheWerbepartnerschaft mit dem Verband nicht nur fort, sondern baut dieZusammenarbeit sogar noch weiter aus. Neben dem Namenssponsoring -dem einzigen Liga-Namensrecht im deutschen Fußball - umfasst dasPaket weitere attraktive Marketingaktivitäten wie Bandenwerbung beiallen Liga-Spielen in den Stadien, Halbzeitaktionen, Werbespots aufden Videoleinwänden, Anzeigen in den Stadionmagazinen der Vereineetc. Mit dem Sponsoring möchte Europas große Online-Druckerei vorallem seine Markenbekanntheit weiter steigern, aber auch neueZielgruppen ansprechen und noch mehr Kunden für seine Druck- undServiceleistungen gewinnen."Hands-on"-Mentalität von FLYERALARM passt gut zurFrauen-Bundesliga"Für FLYERALARM war Fußball schon immer ein Herzensthema. Hierengagieren wir uns schon lange auf lokaler, nationaler undinternationaler Ebene. Die Partnerschaft mit dem DFB stellt für unsdas absolute Premium-Engagement dar und bietet dieaufmerksamkeitsstärkste Möglichkeit, unsere Marke und unserLeistungenvermögen sowie unser umfassendes Produkt- undService-Portfolio noch bekannter zu machen", sagt Thorsten Fischer,Gründer und CEO von FLYERALARM. "Wir freuen uns ganz besonders undsind auch ein wenig stolz darauf, dass die Frauen-Bundesliga in dennächsten Jahren unseren Namen trägt! Damit heben wir unserePartnerschaft mit dem DFB auf eine neue Stufe. Mit unserer 'Handson'-Mentalität können wir uns zudem hervorragend mit den Werten derFrauen-Bundesliga des DFB identifizieren. Genau wie die Spielerinnen,die dort aktiv sind, wollen auch wir mit Leidenschaft,Professionalität und absoluter Hingabe an unsere Arbeit, Menschenbegeistern und dabei stets erstklassige Leistungen abliefern. Nur soist Erfolg langfristig möglich."DFB setzt auf starke Partner für die Weiterentwicklung desFrauenfußballsDenni Strich, Geschäftsfüher der DFB GmbH, sieht die Partnerschaftals wichtigen Part für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs inDeutschland: "Nachdem wir 2014 mit der erstmaligen Vergabe derNamensrechte einer DFB-Spielklasse einen Meilenstein gesetzt haben,erreichen wir durch das Engagement von FLYERALARM eine neue Stufe:Die Vereine und die gesamte Liga profitieren von dieser Kooperation,da diese Partnerschaft neben der finanziellen Förderung für die Klubsauch das Thema duale Karriere stärkt. Ein besonderer Dank gilt derAllianz. Mit ihrer Unterstützung als Namensgeber haben wir gemeinsammit den Vereinen die Liga in den vergangenen Jahren auf ein höheresLevel gehoben."Zahlreiche BegleitmaßnahmenUnter anderem im Rahmen eines exklusiven Nachwuchsförderprogramms,das mit dem Namenssponsoring verbunden ist, wird FLYERALARM ab Sommerim Saison-Rhythmus junge Spielerinnen der Frauen-Bundesliga gezieltfördern und professionell begleiten. Das jeweils auf ein Jahrausgelegte Programm umfasst verschiedene Coaching-Einheiten, Treffenmit erfolgreichen Frauen aus dem Sport- und Business-Umfeld,professionelles Medientraining, PR-relevante Vermarktung inreichweitenstarken Medien, gezielten Praktika in Partnerunternehmendes DFB im In- und Ausland etc. Es wird von FYLERALARM in engerAbstimmung mit dem DFB und den Vereinen der Frauen-Bundesligaexklusiv vermarktet."Damit widmen wir uns auch inhaltlich dem gesellschaftspolitischenAspekt, über entsprechende Aufklärung und AufmerksamkeitGleichberechtigung zu fördern und zu verwirklichen. Mit dem DFB undder Premium-Marke Frauen-Bundesliga als Kommunikationsplattformkönnen wir damit verbundene Werte bestmöglich platzieren", sagtAmelie Schneider, Director Brand & Sponsoring von FLYERALARM."Natürlich passt die zu den stärksten Frauen-Fußball-Ligen der Weltgehörende Bundesliga zudem perfekt zu unserer Marke und damitverbundenen Werte wie Erfolgsbewusstsein, Fairness undProfessionalität. Hier bewegen wir uns in einem perfektenMarkenumfeld: die Liga verbindet eine große Bandbreite an Clubs -ebenso wie unser Kunden-Klientel. Auf FLYERALARM Produkte undDienstleistungen vertrauen branchenübergreifend Kunden vomEin-Mann-Betrieb über mittelständische Betriebe bis hin zumGroßkonzern."Dr. Rainer Koch: "Freuen uns auf innovative Ideen und eineKooperation, die beide Seiten weiterbringt"Lobende Worte fand Dr. Rainer Koch, 1. Vizepräsident des DeutschenFußball-Bundes, bei der Präsentation der neuen Namenspartnerschaft inMünchen. "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und das damitverbundene Namenssponsoring unserer Frauen-Bundesliga. Durch denAbschluss haben die Vereine für die nächsten Jahre größerePlanungssicherheit und können ihren Spielbetrieb weiterentwickeln.Das Konzept, die Partnerschaft mit einem Förderprogramm zu verbinden,das junge Spielerinnen gezielt bei ihrer dualen Karriere begleitet,war uns als eine Weiterentwicklung der Liga-Partnerschaft sehrwichtig. Wir freuen uns auf die kommenden Spielzeiten, auf zahlreicheinnovative Ideen und auf eine Kooperation, die beide Seitenweiterbringt."Über FLYERALARMFLYERALARM gehört zu führenden Online-Druckereien im B2B-Bereichin Europa und ist eines der größten E-Commerce-UnternehmenDeutschlands. Gegründet 2002 beschäftigt FLYERALARM heute über 2.300Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von mehr als 350Millionen Euro. Inzwischen liefert FLYERALARM nicht nurDruckprodukte, sondern auch Marketing-Dienstleistungen undWerbemittel aller Art für den perfekten Markenauftritt. Im Webshopflyeralarm.com stehen mehr als drei Millionen Druckprodukte zurAuswahl. Täglich werden bis zu 15.000 Aufträge für mehr als 1,5Millionen Kunden in 15 Ländern bearbeitet und bis zu 24.000 Sendungenso koordiniert, dass sie in möglichst kurzer Zeit den Weg zumAuftraggeber finden - und das alles "printed in Germany"!www.flyeralarm.comÜber DFB / Frauen-BundesligaDer Deutsche Fußball-Bund ist als mitgliederstärkster deutscherSportfachverband eine gesellschaftliche Institution und eines dergrößten sozialen Netzwerke Deutschlands. Er besteht de facto aus 27Mitgliedsverbänden, Aufbau und Struktur gleichen einer Pyramide. Anderen Spitze steht die DFB-Zentralverwaltung in Frankfurt am Main,der als nächste Stufe die DFL e.V. sowie die fünf RegionalverbändeNord, West, Süd, Südwest und Nordost folgen. Die Regionalverbändesetzen sich aus 21 Landesverbänden zusammen, die ihrerseits inBezirke beziehungsweise Kreise gegliedert sind, denen wiederum dieVereine mit ihren Mitgliedern angeschlossen sind.Die Bundesliga ist ein Imageträger des deutschen Frauenfußballs.Die Eliteklasse hat sich als Marke etabliert. Bereits 1974 war dasEndspiel um die Deutsche Meisterschaft zwischen TuS Wörrstadt und DJKEintracht Erle ein Meilenstein in der Geschichte des deutschenFrauenfußballs. Seit 1991 wird dieser Titel - zunächst in derzweigleisigen Bundesliga und seit der Saison 1997/1998 in dereingleisigen höchsten Spielklasse - im Liga-Betrieb ausgespielt. DieSaison 2019/2020 wird die 30. Spielzeit der Frauen-Bundesliga sein.www.dfb.dePressekontakt:FLYERALARM GmbHRolf Dittrich/Thomas DoriathPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitAlfred-Nobel-Straße 1897080 WürzburgTel.: +49 931 46584-2101E-Mail: presse@flyeralarm.deDeutscher Fußball-Bund e.V.Annette SeitzDirektion Öffentlichkeit und FansOtto-Fleck-Schneise 660528 Frankfurt / MainTel.: +49 69 6788 377E-Mail: annette.seitz@dfb.deOriginal-Content von: flyeralarm GmbH, übermittelt durch news aktuell