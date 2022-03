FLSmidth-Aktie: Genehmigungen für den Kauf der Bergbau-Sparte!

Das dänische Maschinenbauunternehmen FLSmidth A/S (FLIDF.PK) gab am Mittwoch bekannt, dass es die behördlichen Genehmigungen für die Übernahme des Bergbaugeschäfts von thyssenkrupp in wichtigen Bergbauländern erhalten hat.

Die geplante Übernahme des Bergbaugeschäfts von thyssenkrupp durch das Unternehmen wurde im Juli letzten Jahres angekündigt.FLSmidth hat nun die behördlichen Genehmigungen der australischen, südafrikanischen, peruanischen und chilenischen Behörden erhalten. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Genehmigungen



