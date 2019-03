FLOY: Der ökologische Tierfutter-Ersatz für Soja und Fischmehl

Finanztrends Video zu



Wien (ots) - Insekten statt Fischmehl und Import-Soja. Ein neues Projekt vonLandwirtInnen und Forschungseinrichtungen unter der Leitung von GLOBAL 2000Soja ist in der Nutztier-Haltung eine wichtige Nahrungsergänzung und einegünstige Proteinquelle. Importiertes Soja aus Übersee bedeutet aber auch:Import-Abhängigkeit, großer CO2-Fußabdruck, Regenwald-Abholzung und Landgrabbingdurch Konzerne, Monokulturen und zerstörte Landschaft, unklare Folgen vonGen-Soja und vieles mehr.Aber auch andere gängige Eiweißstoffe wie Fischmehl sind nicht ohne Folgen: dieÜberfischung der Weltmeere ist eine ernsthafte Bedrohung für das Ökosystem Erde.Eine kleine Gruppe von LandwirtInnen und WissenschaftlerInnen hat nun gemeinsameinen Lösungsansatz entwickelt, der aller Voraussicht nach nachhaltiger undumweltfreundlicher ist - und sogar wirtschaftlich kompetitiv sein wird: FLOY,ein Kunstwort aus Fly und Soy, ist ein Futtermittel für Nutztiere, das schnellund einfach in heimischer Produktion hergestellt werden kann, den Nutztierenbesser bekommt und obendrein noch in eine effektive Kreislaufwirtschaftintegrierbar ist. Die Lösung ist die Larve der schwarzen Soldatenfliege, auch"Hermetia Illucens" genannt. Eine Fliegenkolonie produziert immer wieder Larvenund ernährt sich dabei von Abfällen aus der Nahrungsmittelproduktion. Aus denproteinreichen Larven wird proteinreiches Mehl hergestellt, das Soja undFischmehl im Tierfutter nicht nur einfach ersetzen können sollte, sondern füreinige Tierarten eine erhebliche Verbesserung darstellt. Denn wenn der Menschschon nicht so einfach an die Idee der Entomophagie heranzuführen ist, um denPlaneten zu schonen - Hühner und Fische tun es gerne, denn es enstpricht ihremnatürlichen Speiseplan.Das Projekt FLOY wurde 2018 in Wien und Oberösterreich gestartet und stellt eineZusammenarbeit von GLOBAL 2000, der Landwirtschaft Forster, dem Start-Up Ecoflyvon Simon Weinberger und Michael Forster, der Bioforschung Austria, demForschungszentrum der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, dem Bundesamt fürWasserwirtschaft und der Universität für Bodenkultur dar. Im Laufe der weiterenProjektjahre 2019 bis 2021 werden Projektergebnisse präsentiert und mitAbschluss des Projekts soll Larvenprotein als einsetzbares Futtermittel-Produktfür die Landwirtschaft verfügbar sein."Wir versuchen immer, nicht nur Probleme aufzuzeigen, sondern auch an denLösungen zu arbeiten", erläutert Dipl.Ing. Ruth Pammer von GLOBAL 2000. "Wirfreuen uns sehr, dass durch uns die Einreichung dieses tollen Projekts möglichwurde. Das Projekt kann einen echten Beitrag dazu leisten, den stofflichenKreislauf regional zu schließen und die ländlichen Regionen und dieKreislaufwirtschaft damit auch wirtschaftlich zu stärken. Die regionaleVerwertung von Reststoffen über Insekten, und weiter über deren Verfütterung anTiere die sowieso Insekten fressen, könnte der Umwelt wie auch den Tieren undden Betrieben gleichermaßen nützen. Das ist ein vielversprechendes Projekt füreine gute Zukunft für uns alle! Floy wird die importierten Eiweißfuttermittelmengenmäßig nicht komplett ersetzen können, aber eine Alternative fürökologischere Nutztierhaltung sein. Wir schauen uns jetzt in den nächsten dreiJahren noch genauer an, wie effizient die Larvenmast mit welchen Reststoffengenau ist, wie das Larvenprotein technisch am besten zu geeigneten Futtermittelngemacht wird, messen die Treibhausgasausstöße der Larven an sich, und führenFütterungsversuche mit Fischen, Broilern und Schweinen durch. Neben diesenpraktischen Aspekten schauen wir uns auch alles Nötige an, um am Ende einewirtschaftliche und ökologische Rechnung machen zu können - damit wir am Endenicht mehr "glauben" müssen, sondern "wissen". Und startklar sind für einenEinsatz des Larvenfuttermittels !"Das Projekt wird über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklungdes ländlichen Raums von EU, Bund und Ländern gefördert.Alle Infos über FLOY, den neuen ökologisch nachhaltigen Ersatz für Import-Sojaund Fischmehl im Tierfutterfinden Sie hier: www.global2000.at/floyEine Infografik zu FLOY, den neuen ökologisch nachhaltigen Ersatz fürImport-Soja und Fischmehl im Tierfutter finden Sie hier:https://www.flickr.com/photos/global2000/47314214962/Kontakt:Mag. Martin Aschauer, GLOBAL 2000 Pressesprecher,0676 350 1889,presse@global2000.atDI Ruth Pammer,GLOBAL 2000 Projektleitung "FLOY/Larvenzucht zur Futtermittelherstellung",0650 707 4149,ruth.pammer@global2000.atOriginal-Content von: GLOBAL 2000, übermittelt durch news aktuell