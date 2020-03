Münster (ots) - Die Mindstyle-Marken FLOW und HYGGE, Zeitschriften aus der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur, starten in Kooperation mit http://www.story.one , der Plattform für Geschichten aus dem echten Leben, ein neues Community-Format über Mutmacher-Geschichten. Außerdem erscheinen in den nächsten zwei Wochen fünf Extra-Folgen des HYGGE-Podcasts "Ideen für eine bessere Welt".#WirmachenMut: Neues Community-Format mit der Plattform STORY.ONEFLOW und HYGGE wollen die Leser*innen und Abonnent*innen dazu ermutigen, ihren Blick auch auf die positiven Momente in Zeiten der Krise zu richten. Sie wollen inspirieren, in der aktuellen Lage auch Optimistisches zuzulassen und "Mutmacher-Geschichten" zu teilen. Gemeinsam mit der Plattform STORY.ONE haben die FLOW- und HYGGE-Redaktionen die Aktion #WirmachenMut ins Leben gerufen. Unter diesem Hashtag werden persönliche Geschichten über das Gute des Augenblicks gesammelt. Die Geschichten, die in der FLOW- und HYGGE-Rubrik #WirmachenMut bei STORY.ONE erscheinen, werden nicht nur auf den Social Media-Kanälen der Marken geteilt, sondern haben sogar die Chance, in den Printmagazinen veröffentlicht zu werden.Sinja Schütte, Chefredakteurin FLOW und HYGGE: "Gedanken aufzuschreiben hilft uns, Dinge zu verarbeiten. Und Geschichten zu erzählen verbindet Menschen. Ganz den FLOW- und HYGGE-Gedanken entsprechend verbessern wir so unsere Situation durch den gemeinsamen Austausch von Geschichten und Erzählungen. Wir halten zusammen und machen uns gegenseitig Mut. Mit unserer #WirmachenMut-Aktion schaffen wir genau dafür einen virtuellen Treffpunkt - für ein neues ermutigendes Miteinander in Zeiten des Abstand-Haltens im echten Leben."Der HYGGE-Podcast "Ideen für eine bessere Welt" mit fünf Extra-FolgenVor dem Hintergrund der Corona-Krise veröffentlicht HYGGE fünf Extra-Folgen des Podcasts "Ideen für eine bessere Welt". Thematisch geht es um Lösungsansätze und Tipps für den Alltag. Wie lässt sich das plötzliche Arbeiten und Unterrichten zu Hause ganz ohne Streit organisieren? Wie verliert man trotz Kontrollverlust und Social Distancing nicht sich selbst und den Anschluss an andere? In Telefoninterviews trifft Hygge-Redakteurin und Podcast-Host Yvonne Adamek unter anderem Bettina Wittmann, eine Expertin für Remote-Arbeit und Homeoffice, Ilka Hoffmann aus dem Vorstand der Gewerkschaft für Erziehung und Bildung, und die Familientherapeutin Sandra Konrad. "In unserem Podcast 'Ideen für eine bessere Welt' wollen wir besprechen, wie die Corona-Krise das ganz alltägliche Leben verändert. Gleichzeitig wollen wir aber auch zeigen, wie man trotzdem positiv gestimmt und gesund bleibt," sagt Podcast-Host Yvonne Adamek.Die #WirmachenMut-Aktion findet statt unter: http://www.story.one/wirmachenmutDen Postcast "Ideen für eine bessere Welt" gibt es u.a. bei AudioNow unter: https://bit.ly/2UdvdTO@flow_magazin und @hygge_magazin#flowmagazin und #hyggemagazin #WirmachenMutBildmaterial steht zum Download zur Verfügung unter: https://bit.ly/2QXTivZ Passwort: MutRedaktioneller Hinweis:Die Zeitschriften FLOW und HYGGE erscheinen in der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur, ein Gemeinschaftsunternehmen von Gruner + Jahr und dem Landwirtschaftsverlag Münster. GEMEINSAM GEGEN CORONA ist eine Initiative der Mediengruppe RTL, RTL Radio Deutschland und Gruner + Jahr sowie der Audio Alliance. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Die genannten Unternehmen sind Teil der Bertelsmann Content Alliance, zu der ebenfalls die UFA, die Verlagsgruppe Random House sowie das Musikunternehmen BMG gehören. #GemeinsamgegenCorona #ContentAllianceÜber STORY.ONE:http://www.story.one ist eine Plattform für Geschichten aus dem echten Leben: Für alle, die gern tolle Geschichten lesen, die das Leben schreibt und für alle, die ihre Erlebnisse gerne Aufschreiben und Festhalten. Anschließend lässt sich mit Crowd-Publishing aus den Geschichten ganz einfach das eigene Instant Buch herstellen, das über den Buchhandel vertrieben werden kann.Über die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM): Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, LIVING AT HOME, HOLLY, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.Pressekontakt:Andrea KramerE-Mail: kramer.andrea@guj.deTel.: 040 - 3703 - 3847 http://www.vg-dmm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126032/4556693OTS: Verlagsgruppe Deutsche-Medienmanufaktur (DMM)Original-Content von: Verlagsgruppe Deutsche-Medienmanufaktur (DMM), übermittelt durch news aktuell