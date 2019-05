FLETA Blockchain-Plattform startet öffentliches Testnet mit Spitzenleistung von 15.000 TPS

- Entwicklerorientierte öffentliche Blockchain-Infrastruktur stelltihre Leistung mit hohen TPS, skalierbarer Architektur undeffizientem Betrieb unter Beweis- FLETA Gateway ab Juli auf Mainnet, um die Interoperabilität mitanderen Plattformen zu verbessernSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - FLETA, eineBlockchain-Plattform für ein nachhaltiges DApp-Ökosystem, hatbekanntgegeben, dass sein Beta-Testnet freigeschaltet ist und seinCode auf GitHub öffentlich zugänglich ist. FLETA verspricht eine neueBlockchain-Plattform, die entwicklerfreundlich ist und derenlangfristige Skalierbarkeit, hoher Durchsatz, Dezentralisierung undSicherheit durch diesen ersten Lauf seines Beta-Testnet validiertwird. Durch Integration von FLETA Gateway mit seinem Mainnet willFLETA die Interoperabilität mit anderen Plattformen wie Ethereum,Tron und EOS verbessern.Zu den innovativen Kerntechnologien von FLETA gehören IndependentMulti-chain Structure, sein eigener Consensus-Algorithmus Proof ofFormulation (PoF), Block Redesign, LEVEL Tree Validation und ParallelSharding. Mit dem Testnet-Launch hat FLETA eine Durchschnittsleistungvon 10.000 und eine Spitzenleistung von 15.000 TPS unter Beweisgestellt (CPU mit 6 Prozessorkernen). Parallel zu seinemMainnet-Launch im Juli will FLETA 20.000 TPS erreichen.FLETA arbeitet mit Hochdruck daran, eines der größten Probleme fürDApp-Entwickler zu lösen, nämlich die hohen Kosten der Entwicklung.Daher hat die Entwicklerfreundlichkeit oberste Priorität. Neben derProgrammiersprache Go wird FLETA Smart Contract Unterstützung fürSolidity und C Library bieten, damit Entwickler ihre Projekteproblemlos auf FLETA migrieren können.Darüber hinaus erfüllt das FLETA Gateway-Netzwerk dieInteroperabilitätsanforderungen von DApps, indem es einen nahtlosenWechsel zwischen FLETA und anderen Plattformen ermöglicht. BestehendeDApps können FLETAs Service-Chain nutzen, die zugleich schneller undbilliger ist. Zum Wechsel können sie in ihrem Mainnet bleiben.Dadurch werden Risiken in Zusammenhang mit der Token-Migrationgemindert. Projekte können Transaktionen kostenlos aufsetzen, damitNutzern bei Verwendung der Chain keine Kosten entstehen."Der Launch des FLETA Beta-Testnet ist ein monumentalerMeilenstein auf unserer Roadmap. Mit dem FLETA Mainnet wollen wirletztendlich ein Blockchain-System mit bestmöglicher Effizienzerrichten. Bestehende Services und Blockchain-Technologie sollen mitbeispielloser Geschwindigkeit erfolgreich zusammengeführt werden",sagte Paul Seungho Park, Mitgründer und CEO von FLETA. "DApps sindHaupttreiber, damit sich die Blockchain in unserem täglichen Lebenschnell durchsetzen kann. Dazu liefern wir eine entwicklerfreundlicheUmgebung, mit der Unternehmer und Entwickler auf dem Markt mithaltenund alle positiven Aspekte der Blockchain-Technologie einbeziehenkönnen."Seine Entwicklerfreundlichkeit sollte FLETA für viele Entwicklerinteressant machen. FLETA ist die Evolution der Smart Contract-Idee.FLETA hat im März 2019 sein Open Developer Portal freigeschaltet.Sein Mainnet soll im Juli an den Start gehen. Entwickler, die anFLETA interessiert sind, finden den Quellcode auf Github.Informationen zu FLETAFLETA ist eine öffentliche Blockchain-Plattform mit Technologieund geschäftlichen Supportdiensten für DApps. FLETA will dieentwicklerfreundlichste Umgebung mit maximaler Skalierbarkeit,Effizienz und Kosteneffektivität kultivieren, damit sich dieBlockchain-Technologie auf breiter Front durchsetzen kann. Zu seinenKerntechnologien gehören Independent Multi-chain Structure, BlockRedesign, LEVEL Tree Validation, Parallel Sharding und sein eigenerConsensus-Algorithmus Proof-of-Formulation (PoF).Neuigkeiten unter:https://fleta.iohttps://twitter.com/fletachainhttps://medium.com/fleta-first-chainhttps://t.me/FLETAofficialGroupPressekontakt:James SongFLETA+82 10-2973-3610media@firstchain.coOriginal-Content von: FLETA, übermittelt durch news aktuell