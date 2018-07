FI Enhanced Europe 50 ETN: Es hat sich bereits abgezeichnet …

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert FI Enhanced Europe 50 ETN per 24.07.2018 bei 127,27 USD.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses FI Enhanced Europe 50 ETN auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der FI Enhanced Europe 50 ETN von 127,27 USD ist mit -4,07 Prozent Entfernung vom GD200 (132,67 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 127,72 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,35 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der FI Enhanced Europe 50 ETN-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

