Auch FITrate schließt sich Urban Sports Club an

Berlin/München (ots) - Mit einer weiteren Erfolgsmeldung startetUrban Sports Club ins neue Jahr: Das Münchner Startup FITrate,Mitbewerber und vor allem im Süden Deutschlands bekannt, schließtsich dem deutschen Marktführer für Sport-Flatrates an. Urban SportsClub verstärkt sein Angebot für Mitglieder vor allem im südlichenRaum und erhöht seinen Abstand auf verbleibende Wettbewerber. NachSomuchmore, 99Gyms und Fitengo ist dies die vierte Akquisition desBerliner Unternehmens.FITrate, 2015 in München gestartet, setzt auf dasselbe Konzept wieUrban Sports Club. Es stehen ebenfalls drei Mitgliedschaften fürjeweils 33, 66 oder 99 Euro monatlich zur Auswahl. FITrate gelang es,besonders in den Städten München und Köln schnell zu wachsen und einstarkes Angebot auf die Beine zu stellen. Mit Wintersportangeboten imMünchner Umland setzt das Startup zudem besondere Akzente. FITrateist in München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Nürnberg und Augsburgaktiv und bietet über 40 Sportarten bei 500 Partnerstandorten an.Mit der nun bevorstehenden Integration des FITrate-Angebots inUrban Sports Club wächst das gemeinsame Partnernetzwerk auf weit über1.500 Standorte in ganz Deutschland sowie über 200 Standorte inFrankreich. Hinzu kommen neue Sportarten wie Skifahren, Rodeln oderGolf. Gründer und Geschäftsführer Moritz Kreppel zeigt sich vomerweiterten Angebot begeistert: "Mitglieder auf beiden Seiten könnensich bald über ein vereintes, noch größeres und vielseitigeresSportangebot freuen. Darüber hinaus holen wir uns mit FITrate einsehr talentiertes und ehrgeiziges Team an Bord, mit dessen Hilfe wirden weiteren Ausbau noch erfolgreicher gestalten werden."Wie 2016 bei der Übernahme von Somuchmore, wird auch FITrate indie Marke Urban Sports Club integriert. Der FITrate-GeschäftsführerVahid Imani: "Hier wächst zusammen, was zusammen gehört. Mitvereinten Kräften sind wir perfekt aufgestellt, noch mehr Menschenmit unserem Angebot zu erreichen."