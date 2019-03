FIT auf der Hannover Messe 2019 am SAP-Partnerstand in Halle 7, Stand A02

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

--------------------------------------------------------------FIT Expert-Talk sichernhttp://ots.de/D8QZ3e--------------------------------------------------------------Weinheim (ots) -- Manufacturing Execution live am Stand erleben: Cognitive AugmentedReality in SAP ME- FIT-Experten stehen für Gespräche zur Verfügung: Termine lassensich online im Vorfeld vereinbaren- FIT-Vortrag am Mittwoch, 3. April ab 14 Uhr auf SAP-ExpertenbühneFIT (ehemals Freudenberg IT) ist auf der Hannover Messe amSAP-Partnerstand in Halle 7 zu finden. Hier stellt derIT-Dienstleister seine Lösungen rund um das Industrial IoT (IIoT),SAP ME und Big Data/Analytics vor. Highlight des Messeauftritts vonFIT ist eine manuelle Montagestation, an der das Unternehmen einereale Kundenanwendung in der Praxis vorführt: Ein FIT-Kunde nutzt SAPME und Cognitive Augmented Reality zur Mitarbeiterführung undQualitätssicherung.Dieses Thema steht außerdem im Mittelpunkt eines Vortrags, denDr.-Ing. Jakob Weber am Mittwoch, 3. April 2019 von 14:00 bis 14:30Uhr auf der SAP- Expertenbühne hält: "Cognitive AR: KünstlicheIntelligenz, Augmented Reality und SAP Digital Manufacturingintelligent kombiniert".Darüber hinaus stehen auf der Messe zahlreiche FIT-Experten fürGespräche unter anderem zu folgenden Themen zur Verfügung:- Simplified IIoT für eine digitale Welt- FIT & SAP-Fakten statt Buzzwords- Digitale Fertigung mit SAP ME/MII- FIT 4 IIoT mit Leonardo & TELIT- Big Data & Advanced Analytics auf Basis SAP SCP- Erstellung von IoT-Prototypen mit SAP BUILD Interessenten könnenGespräche direkt online vereinbaren:http://freudenberg-it.scnem.com/slt.php?t=lvzg4e.4fi6piFIT a Syntax companyFIT (ehemals Freudenberg IT) ist ein Spin-off der FreudenbergGruppe. Seit März 2019 gehört FIT zum kanadischen IT-DienstleisterSyntax und firmiert als "FIT a Syntax company". Syntax ist einbislang in Kanada und Nordamerika agierender ERP-Spezialist, unterdessen Dach derzeit ein neues globales IT-Service-Unternehmenaufgebaut wird. Die endgültige Zusammenlegung mit der Marke Syntaxerfolgt innerhalb der kommenden zwölf Monate.Über FITFIT (ehemals Freudenberg IT) ist ein weltweit tätiger IT-ServiceProvider und Spin-off der Freudenberg Gruppe. Seit März 2019 gehörtFIT zum kanadischen IT-Dienstleister Syntax und firmiert als "FIT aSyntax company". Syntax ist ein bislang in Kanada und Nordamerikaagierender ERP-Spezialist, unter dessen Dach derzeit ein neuesglobales IT-Service-Unternehmen aufgebaut wird. Die endgültigeZusammenlegung mit der Marke Syntax erfolgt innerhalb der kommendenzwölf Monate.Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln,und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden ist FIT seit mehr als dreiJahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Fürdie mittelständische Fertigungsindustrie ist das Unternehmen zudemein geschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - FITbietet seinen Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified."Hier finden Sie weitere Informationen über FIThttp://www.freudenberg-it.comPressekontakt:FIT a Syntax companyPeter SchütteHead of Marketing & CommunicationsFon +49 6201-80-83 80Peter.Schuette@freudenberg-it.comDr. Haffa & Partner GmbHAxel SchreiberKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.defit@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell