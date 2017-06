FINTOSCH eröffnet multilinguale Grundschule in Frankfurt

Frankfurt (ots) - FINTOSCH eröffnet im Rahmen ihres ganzheitlichenBildungskonzepts eine multilinguale Grundschule. Dabei versöhnt dieEinrichtung nicht nur unterschiedliche Bildungsansätze, sondern setztauch auf familiäre Nähe und gelebte Internationalität.Am 14. August 2017 eröffnet die FINTOSCH Multilingual PrimarySchool. Geschäftsführerin und alleinige Gesellschafterin ist SilviaStaab-Nickel. Schulleiter ist der Niederländer Frank van Poucke. DieRäumlichkeiten der Schule befinden sich im ehemaligenADAC-Headquarter in der Schumannstraße 4-6 in der zweiten und drittenEtage. Im Erdgeschoss und der ersten Etage betreibt FINTOSCH bereitseine internationale Kinderkrippe (Toddler's School) sowie eineninternationalen Kindergarten. FINTOSCH-Leiterin Staab-Nickel erklärt:"Die FINTOSCH Multilingual Primary School ist die konsequenteFortführung unseres Konzepts der frühkindlichen Entwicklung. DasBesondere dabei ist, dass wir unterschiedliche Bildungsansätzeversöhnen. So verbinden wir beispielsweise das International PrimaryCurriculum, das fächerübergreifendes, flexibles und kreatives Lernenfördert, mit dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Nach dervierten Klasse können Eltern und Kinder frei wählen, ob sie insdeutsche oder internationale Schulsystem wechseln möchten."FINTOSCH feels like familyDer Slogan des frühkindlichen Bildungsinstituts lautet FINTOSCHfeels like family: "Wir setzen auf familiäre Nähe, sehen uns alsPartner in der Erziehung der Kinder. Dabei verbinden wir einkindgerechtes und liebevoll gestaltetes Umfeld mit festen Strukturenin einem multikulturellem Miteinander", erklärt Staab-Nickel.Mehrsprachigkeit als Antwort auf die GlobalisierungUnterrichtssprachen sind Englisch und Deutsch. Die Lehrer nutzen diesogenannte Immersionsmethode, die im Deutschen oft mit "Sprachbad"übersetzt wird, um die Sprachen zu vermitteln. Sie versinnbildlichenihre Worte durch Gestik, Mimik, Pantomime oder Bilder, das Kindtaucht regelrecht in die jeweilige Sprache einGanztagsbetreuung von 7.45 bis 19 UhrDie FINTOSCH Multilingual Primary School setzt auf flexibleÖffnungszeiten in der Betreuung: "Unsere FINTOSCH-Einrichtungen sindvon 7.45 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Außerdem haben wir nur insgesamtsechs Schließtage im Jahr. Das ist vor allem für berufstätige Elternentscheidend", erklärt Staab-Nickel, die zudem mit Firmen kooperiert,um deren Mitarbeitern die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie zuerleichtern.Bilder zum Download sowie weitere Pressematerialien finden Sieunter: www.fintosch.com/presse.htmlPressekontakt:Nadia Saadinadia@nadiasaadi.comTel: 0172/670 99 58Original-Content von: FINTOSCH, übermittelt durch news aktuell