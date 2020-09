FINCA International kündigt Laurynas Vaiciulis als CEO von BrightLife Uganda an

Kampala, Uganda (ots/PRNewswire) - Neuer CEO soll das Wachstum von BrightLife als nachhaltiges PAYGo-Solarunternehmen in Afrika leitenBrightLife (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2918620-1&h=3276063000&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918620-1%26h%3D1931861558%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbrightlifeuganda.com%252F%26a%3DBrightLife&a=BrightLife), ein soziales Unternehmen von FINCA International, gab die Ernennung von Laurynas Vai?iulis zum CEO bekannt. Vai?iulis wird die Aktivitäten von BrightLife in Uganda leiten und sich bemühen, die erschwinglichsten und zuverlässigsten sauberen Energieprodukte des Landes zu liefern. Das Geschäftsmodell von BrightLife erschließt den Kunden an der Base of the Pyramid (BoP) durch Zugang zu Energie und finanzieller Eingliederung wirtschaftliche Produktivität und Wohlbefinden.Mit mehr als fünf Jahren Erfahrung im PAYGo-Solarsektor ernannte FINCA International Vai?iulis aufgrund seines tiefen Verständnisses der PAYGo-Wertschöpfungskette, seiner erfolgreichen Erfahrung bei der Leitung eines PAYGo-Solarunternehmens in Nigeria, das in seiner Größe mit BrightLife vergleichbar ist, und seines Engagements, den BrightLife-Kunden die erschwinglichsten und qualitativ hochwertigsten Energieprodukte zur Verfügung zu stellen."Das Aufkommen der COVID-19-Pandemie hat uns vor viele Herausforderungen gestellt und uns bei der Bedienung unseres Kundensegments, das aufgrund der Anfälligkeit für Einkommen und andere Faktoren am stärksten betroffen war, wieder an das Reißbrett gebracht", sagte Herr Vai?iulis. "Das PayGo Solar Home System von BrightLife integriert jedoch Kunden ohne Bankkonto in das Finanzsystem, indem es ihre Kreditrückzahlung überwacht, was ihnen wiederum hilft, ihr Einkommen zu verbessern und zu steigern und eine Kreditwürdigkeit zu entwickeln, die zu umfassenderen Finanzdienstleistungen führen kann."BrightLife erstellt Kreditprofile für Gemeinschaften ohne Bankverbindung, indem es die Zahlungsverläufe der PAYGo-Kunden verwendet. Dies ermöglicht es BrightLife, seinen Kunden ein breiteres Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen auf der FINCA Uganda (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2918620-1&h=410755&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918620-1%26h%3D93982850%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinca.org%252Fwhere-we-work%252Fafrica%252Fuganda%252F%26a%3DFINCA%2BUganda&a=FINCA+Uganda) anzubieten. Auf diese Weise schafft BrightLife eine Brücke zwischen dem Zugang zu Energie und der finanziellen Integration."Ich freue mich sehr darauf, dem Team beizutreten und das weitere Wachstum der sozialen Auswirkungen des Unternehmens zu leiten und gleichzeitig die langfristige finanzielle Tragfähigkeit unseres Geschäftsmodells sicherzustellen, so dass BrightLife Millionen von Menschen in Afrika südlich der Sahara nachhaltig verändern kann, indem es sie von der Dunkelheit ins Licht führt." So Herr Vai?iulis.Informationen zu BrightLifeBrightLife, ein soziales Unternehmen von FINCA International in Uganda, bietet die Verteilung auf der letzten Meile und die Endnutzerfinanzierung für Produkte der Grundversorgung, darunter Solar Home Systems, verbesserte Kochherde und Anlagen zur produktiven Nutzung. Diese lebensverbessernden Produkte - die für Kunden mit niedrigem Einkommen durch Umlagefinanzierung erschwinglich gemacht werden - tragen dazu bei, gesündere und sicherere Wohnungen zu schaffen, die Produktivität zu erhöhen, die Haushaltsausgaben zu senken und zusätzliche Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Durch BrightLife verbindet FINCA International den Zugang zu Finanzmitteln mit dem Zugang zu Energie, um Wege zur finanziellen Eingliederung für Menschen ohne Bankkonto zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://brightlifeuganda.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2918620-1&h=623083790&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918620-1%26h%3D4234202551%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbrightlifeuganda.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbrightlifeuganda.com%252F&a=https%3A%2F%2Fbrightlifeuganda.com%2F) oder folgen Sie uns auf Twitter @BrightLifeFINCA..Informationen zu FINCA InternationalFINCA International wurde 1984 mit einer radikalen Idee gegründet: Die Vergabe von Kleinkrediten an die Armen hat die Fähigkeit, ganze Gemeinschaften nachhaltig zu verändern. Nachdem wir mit verantwortungsbewussten Finanzdienstleistungen das Leben von Dutzenden von Millionen Menschen beeinflusst haben, erweitern wir unseren Fokus auf die Förderung weiteren Wirtschaftswachstums und die Bekämpfung der Armut in unterversorgten Märkten auf der ganzen Welt. Wir setzen uns weiterhin mutig für marktorientierte Lösungen ein und unterstützen den Aufstieg sozialer Unternehmen, die grundlegende Dienstleistungen und finanzielle Innovationen anbieten, um einkommensschwachen Familien und Gemeinden zu einem besseren Lebensstandard zu verhelfen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.FINCA.org oder folgen Sie uns auf Twitter @FINCA.