Der FINANZCHECK.de Kredit 2019 mit minus 20,19 % Zinsen / 1.000 Euro leihen, nur 883 Euro zurückzahlen (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum -20,19 % Kreditangebothttp://ots.de/fvkldh--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Klingt wie ein Aprilscherz, ist aber wahr: Das HamburgerOnline-Kreditvergleichsportal FINANZCHECK.de verkündet dieKreditsensation 2019 mit minus 20,19 % Zinsen. Das bedeutet: 1.000Euro leihen und nur 883,15 Euro zurückzahlen. Jetzt heißt es schnellsein: Das einmalige Angebot gilt bis zum 8. April 2019.Pünktlich zum 1. April sorgt FINANZCHECK.de, das unabhängigedeutsche Onlineportal für Kreditvergleich und Kreditvermittlung, fürDIE Kreditnachricht 2019: Das Unternehmen bietet minus 20,19 %effektiven Jahreszins für einen Kreditbetrag von 1.000 Euro. Mit demaktuellen Angebot erhalten die Kunden den bislang niedrigstenZinssatz 2019 in Deutschland.Das sind die Rahmenbedingungen: Der Negativzins von minus 20,19Prozent gilt für einen Nettokreditbetrag von 1.000 Euro mit einerLaufzeit von 12 Monaten. Die monatliche Rate beträgt 73,60 Euro. DieAktion läuft ab dem 1. April um 9.00 Uhr bis zum 8. April 2019 um20.19 Uhr, die Anzahl der zu diesen Konditionen auf FINANZCHECK.deerhältlichen Negativzins-Kredite ist dabei unbegrenzt. "Das bedeutet:Sie leihen sich 1.000 Euro und müssen nur 883,15 Euro zurückzahlen",erklärt Moritz Thiele, Geschäftsführer von FINANZCHECK.de. "Wer dieBedingungen für den Kredit erfüllt, bekommt also 116,85 Euro vonFINANZCHECK.de geschenkt."Beantragen können den Kredit Arbeiter, Angestellte und Beamte miteiner guten Kreditwürdigkeit - das Angebot ist dabei nur einmal proKreditnehmer erhältlich. Nebenkosten gibt es keine, das gelieheneGeld kann frei verwendet werden, und eine vorzeitige Rückzahlung istjederzeit kostenfrei möglich. Auch die für das Kreditangeboterforderliche Abfrage des Online-Kontoauszugs ("Kontoblick") kostetden Kunden nichts und hat zudem den Vorteil, dass die Prüfung undAuszahlung des Kredits nur wenige Tage dauern. Angeboten wird derKredit von FINANZCHECK.de in Kooperation mit der Fidor Bank."Mit dieser besonderen Aktion wollen wir auf die Preisunterschiedebei Krediten aufmerksam machen und die Verbraucher ermuntern, stetsalle Angebote auf dem Markt sorgfältig zu prüfen", sagt Thiele."Genau das haben wir uns bei FINANZCHECK.de auf die Fahnegeschrieben: dem Kunden die oftmals massiven Zinsunterschiede beiRatenkrediten transparent zu machen und ihm zu helfen, das für ihnOptimale aus dem Thema Kreditvergleich herauszuholen."Hier geht´s zum aktuellen FINANZCHECK.de-Angebot "MINUS 20,19 %":www.finanzcheck.de (gültig vom 1.4.2019, 9.00 Uhr bis 8.4.2019, 20.19Uhr)Über Finanzcheck.deFinanzcheck.de mit Sitz in Hamburg ist Deutschlands innovativeTechnologieplattform für Konsumfinanzierung. Der Gewinner desBankingCheck Awards 2018 als bestes Kreditportal sowie des FocusWachstumschampions 2017 zählt mittlerweile über 320 Mitarbeiter undist unter den TOP FinTechs Europas.Das Technologieunternehmen mit umfassender Beratungskompetenzunterstützt seine Kunden bei der Suche nach der optimalenFinanzierung für private Wünsche - sei es ein Auto, eine neue Kücheoder eine clevere Umschuldung.Pressekontakt:Katja Derowredroses communications GmbH040/46 96 770-10 oder 0162/43 11 376k.derow@redroses-pr.comOriginal-Content von: FINANZCHECK.de, übermittelt durch news aktuell