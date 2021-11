FII Institut und führende globale akademische Einrichtungen sind Partner für Impact on Humanity

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das Future Investment Initiative (FII) Institute, eine globale gemeinnützige Stiftung mit einer Agenda: Impact on Humanity, hat heute Projekte mit Weltklasse-Universitäten und dem Wissenschaftsverlag Springer Nature bekannt gegeben, um somit einen positivien Einfluss auf die Menschheit auszuübenDas FII Institut ist Partnerschaften mit den Weltklasse-Universitäten Mohammed VI Polytechnic University, HEC-Paris und der führenden Wissenschaftszeitschrift Nature eingegangen. Darüber hinaus hat sie erhebliche Unterstützung für die Forschung im Bereich saubere Energie zugesagt, die am Precourt Institute for Energy in Stanford durchgeführt wird.Die Ankündigungen erfolgten an Tag 2 des 5. FII-Jubiläums, das diese Woche in Riad gefeiert wird. Als globale gemeinnützige Stiftung werden diese Beziehungen die Arbeit des FII Instituts unterstützen, um in fünf Bereichen etwas zu bewirken: KI, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Richard Attias, Geschäftsführer des FII-Instituts, sagte, das Institut sei erfreut, die jüngste Gruppe von Akademikern in der THINK-Säule des FII-Instituts begrüßen zu dürfen."Die akademische Qualität dieser Einrichtungen unterstreicht das Mandat des FII Instituts, ein wahrhaft globaler Katalysator für Veränderungen zu sein. Wir sind stolz darauf, solch hochkarätige Bildungsvereinbarungen abgeschlossen zu haben, die ein enormes Spektrum an Forschungsarbeiten abdecken, von Möglichkeiten zur Erreichung von Zero-Netto-Carbon-Zielen über die Nutzung der KI bis hin zu neuen Forschungsarbeiten zu den Konzepten der Kreislaufwirtschaft, die sich auf die Menschheit auswirken werden."Die Diskussionen, Debatten und Präsentationen auf der aktuellen FII drehen sich um Investitionen, die den größten Nutzen für die Menschheit bringen werden, da mehrere Sektoren in der Post-COVID-Ära eine Renaissance erleben. Die Plattform bringt weltweit führende Persönlichkeiten, Experten, Innovatoren und Medien in einem globalen Forum zusammen, um bahnbrechende Lösungen für die Herausforderungen der Gesellschaft zu erforschen und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung voranzutreiben.Der Präsident der Mohammed VI Polytechnischen Universität (UM6P), Hicham El Habti , sagte, er freue sich darauf, dass die UM6P und die FII ihre Anstrengungen fortsetzen, um durch Mut, Experimentieren und Umwälzungen etwas zu bewirken. "Ich bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit es uns ermöglichen wird, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen, nämlich durch innovative Forschung, den Aufbau von Fähigkeiten, Bildung und Investitionen in und für die Zukunft Wirkung zu erzeugenDer Dekan der HEC-Paris in Katar, Pablo Martin de Holan , sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der FII, um das Verständnis dafür zu fördern, wie Geschäftsmodelle mit der Kreislaufwirtschaft in Einklang gebracht werden können. Die HEC Paris ist bestrebt, umsetzbares Wissen zu schaffen, das zur Lösung der globalen Herausforderungen unserer Zeit beiträgt, und die Frauen und Männer auszubilden, die die massiven Veränderungen anführen werden, die für eine bessere, nachhaltigere und gerechtere Welt für uns und die Zukunft erforderlich sind."Der Direktor des Stanford Precourt Institute for Energy und Professor für Materialwissenschaften und Ingenieurwesen, Yi Cui, bedankte sich für die großzügige Unterstützung durch das FII Institute und den Beitrag zur Erforschung sauberer Energien in Stanford.Steven Inchcoombe, Chief Publishing and Solutions Officer von Springer Nature, betonte: "Durch diese Partnerschaft wollen wir der Forschungsgemeinschaft und wichtigen Entscheidungsträgern Informationen zur Verfügung stellen, die sie nutzen können, um Lösungen für wichtige gesellschaftliche Herausforderungen zu beschleunigen."Über das FII InstitutDas FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Impact on Humanity. Wir sind den ESG-Prinzipien verpflichtet, fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KI und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - wenn Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu bewegen und zu verändern. Wir bündeln diese Energie in drei Säulen - THINK, XCHANGE, ACT - und investieren in die Innovationen, die weltweit einen Unterschied machen.fii-institut.org (https://fii-institute.org/en)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1674544/FII.jpgPressekontakt:media@fii-institute.orgNaher Osten und NordafrikaReem Al Saud+966 50 001 0001Nordamerika und EuropaRichard Romm+966 56 723 7612Original-Content von: The Future Investment Initiative (FII) Institute, übermittelt durch news aktuell