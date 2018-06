Die FIFA WM 2018 bei Sky: 25 Topspiele des Tages live in Ultra HD, die beste Berichterstattung auf Sky Sport News HD und skysport.de (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Exklusiv für Sky Kunden mit Sky Q: 25 Spiele der FIFA WM 2018live in Ultra HD, täglich das Topspiel des Tages einschließlich allerSpiele der deutschen Mannschaft- Für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD: diewichtigsten Spielszenen jedes Tages, alle Pressekonferenzen desDFB-Teams live, Uli Köhler und Marc Behrenbeck vor Ort sowie täglichprominente Talkgäste im Münchener WM-Studio- Für alle User auf skysport.de und Social Media: Kolumnen der SkyExperten Matthäus und Merk, der Sky Podcast "Fußball MML", täglicheInstagram Live mit Wolff-Christoph Fuss und das WM-Orakel perFacebook LiveIn zwei Tagen ist es endlich soweit und das Eröffnungsspiel derFIFA WM 2018 wird angepfiffen. Wenn der Ball in Russland rollt, sindauch Sky Zuschauer rund um die Uhr bestens informiert undunterhalten. Neben 25 Topspielen des Tages in Ultra HD, die Kundenvon Sky Q live erleben können, berichtet Sky auch auf Sky Sport NewsHD, auf skysport.de, in der Sky Sport App und via Social Media rundum die Uhr von dem Höhepunkt des Sportjahres.Highlights, Pressekonferenzen und Talkgäste auf Sky Sport News HDWie bereits im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft wirdSky Sport News HD täglich umfassend und topaktuell aus Russlandberichten. Ob im Teamquartier oder am Spielort: Die Sky Reporter MacBehrenbeck und Uli Köhler sind vor Ort und folgen dem deutschen Teamauf Schritt und Tritt. Darüber hinaus wird Deutschlands einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender alle Pressekonferenzen desDFB-Teams live übertragen. Außerdem werden dort auch die wichtigstenSpielszenen jedes Turniertages zu sehen sein.Während der viereinhalb Turnierwochen wird auf Sky Sport News HDjeden Vormittag getalkt: In einem eigens für die FIFA WM 2018errichteten Studio begrüßen die Moderatoren täglich zwischen 9.00 und13.00 Uhr zahlreiche Gäste. Zum Auftakt am Donnerstag (14.6.) sindSky Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Roman Neustädter zu Gast.Der ehemalige Bundesliga-Profi, der auch zwei Länderspiele fürDeutschland bestritt, spielte in den letzten Jahren für die russischeAuswahl und verpasste nur knapp das endgültige Aufgebot der Russenfür die Heim-WM. Weitere Gäste zum Auftakt sind unter anderemEx-Nationalspieler Andreas Hinkel (15.6.), der ehemaligeDFB-Pressesprecher Harald Stenger (16.6.), Volker Finke (20.6.), derbei der FIFA WM 2014 in Brasilien die kamerunische Nationalmannschaftbetreute, Ciriaco Sforza (22.6.) und Pierre Littbarski (24.6.), derzu den Gesichtern der Weltmeister-Mannschaft von 1990 zählt. Außerdemist regelmäßig Robert Körner zu Gast. Der Körpersprachen- undMimik-Experte wird für Sky die Spieler und Trainer am Mikrofon undauf dem Spielfeld analysieren.Sky Sport News HD ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auch imfrei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport Appverfügbar.Wolff-Christoph Fuss, Experten-Kolumnen, Podcast, und dasWM-Orakel auf skysport.de und Social MediaAuch über den Livestream von Sky Sport News HD hinaus berichtetskysport.de umfassend rund um das Turnier in Russland. Neben denSzenen des Tages dürfen sich die User hier unter anderem auf dieKolumnen der Sky Experten Lothar Matthäus und Dr. Markus Merk freuen.Der Rekordnationalspieler und Weltmeister von 1990 wird sich auchwährend des Turniers in Russland regelmäßig in "So sehe ich das" zuWort melden. In "beMERKTt" wird sich der dreimaligeWeltschiedsrichter des Jahres mit strittigen Entscheidungen undRegelfragen sowie dem erstmaligen Einsatz des Video-Assistenten beieiner FIFA WM 2018 befassen.Auch Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss, der alle 25 Live-Spieleauf Sky Sport UHD kommentiert, ist regelmäßig zu sehen und zu hören.An jedem Tag, an dem der Ball in Russland rollt, wird er sich perInstagram Live auf dem Account von Sky Sport melden(https://www.instagram.com/skysportde). In der Regel eine Stunde vorAnstoß des jeweiligen Topspiels des Tages wird Wolff-Christoph Fusshier die User auf die bevorstehende Paarung einstimmen.Und auch auf den Sky Podcast "Fußball MML" müssen Fans während derFIFA WM 2018 nicht verzichten. Maik Nöcker, Micky Beisenherz undLucas Vogelsang sind im WM-Fieber und werden regelmäßig den etwasanderen Blick auf das Sport-Highlight des Sommers richten.Schließlich darf auch bei Sky das WM-Orakel nicht fehlen. Andersals von den vergangenen Turnieren gewohnt, lässt Sky kein Zootierüber das sportliche Schicksal der Mannschaften entscheiden, sonderndie Fans. Via Facebook Live können die User per Voting mehrereMatroschka-Puppen Schicht für Schicht öffnen und so die Landesflaggedes Gewinners aufdecken.Die FIFA WM 2018 mit Sky Q in Ultra HD erlebenSky Deutschland hat sich die exklusivenUltra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 inRussland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils dasTopspiel des Tages live in Ultra HD übertragen.Nach dem Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien am14. Juni dürfen sich Fußballfans auf Sky Sport UHD amAuftaktwochenende auf drei Kracher freuen. Am Freitagabend trifftEuropameister Portugal auf Mitfavorit Spanien, am Samstag derzweifache Weltmeister Argentinien auf Island und am Sonntag steigtdie deutsche Mannschaft gegen Mexiko ins Turniergeschehen ein.Neben beiden Partien des Titelverteidigers aus Deutschland zeigtSky an den ersten elf Turniertagen jeweils beide Spiele derMannschaften aus England, Spanien, Argentinien und des GastgebersRussland. Am zweiten Spieltag zeigt Sky zudem die Partie vonRekordweltmeister Brasilien gegen Costa Rica in Ultra HD.Darüber hinaus zeigt Sky auch die Topspiele des Tages am drittenGruppenspieltag, vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beideHalbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli 2018.Die konkrete Spielauswahl für den letzten Gruppenspieltag sowie dieersten beiden K.-o.-Runden hängt von der konkretenTabellenkonstellation bzw. den konkreten Paarungen ab und erfolgtkurzfristig. In jedem Fall wird Sky alle Spiele der deutschen Auswahllive in Ultra HD zeigen. Sämtliche Spiele, die Sky live überträgt,werden auch in zahlreichen Wiederholungen angeboten.Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängigvon den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschlandfreigeschaltet sein, die Sky Q nutzen.Die Live-Spiele der FIFA WM 2018 auf Sky Sport UHD in derÜbersicht:1. SpieltagDonnerstag, 14. Juni, ab 16.30 Uhr: Russland - Saudi-ArabienFreitag, 15. Juni, ab 19.45 Uhr: Portugal - SpanienSamstag, 16. Juni, ab 14.45 Uhr: Argentinien - IslandSonntag, 17. Juni, ab 16.45 Uhr: Deutschland - MexikoMontag, 18 Juni, ab 19.45 Uhr: Tunesien - England2. Spieltag:Dienstag, 19 Juni, ab 19.45 Uhr: Russland - ÄgyptenMittwoch, 20. Juni, ab 19.45 Uhr: Iran - SpanienDonnerstag, 21. Juni, ab 19.45 Uhr: Argentinien - KroatienFreitag, 22. Juni, ab 13.45 Uhr: Brasilien - Costa RicaSamstag, 23. Juni, ab 19.45 Uhr: Deutschland - SchwedenSonntag, 24. Juni, ab 13.45 Uhr: England Panama3. Spieltag:Montag, 25. Juni, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Spiel des TagesDienstag, 26. Juni, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Spiel des TagesMittwoch, 27. Juni, ab 15.45 Uhr: Südkorea - DeutschlandDonnerstag, 28. Juni, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Spiel des TagesK.-o.-Runde:Samstag, 30. Juni, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Achtelfinale 1 oder 2Sonntag, 1. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Achtelfinale 3 oder 4Montag, 2. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Achtelfinale 5 oder 6Dienstag, 3. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Achteilfinale 7 oder 8Freitag, 6. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Viertelfinale 1 oder 2Samstag, 7. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Viertelfinale 3 oder 4Dienstag, 10. Juli, ab 19.45 Uhr: Halbfinale 1Mittwoch, 11. Juli, ab 19.45 Uhr: Halbfinale 2Samstag, 14. Juli, ab 16.45 Uhr: Spiel um Platz 3Sonntag, 15. Juli, ab 16.45 Uhr: FinaleDas neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. 