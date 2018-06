FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 auf Sportschau.de / ARD-Internetangebot zur Fußball-WM 2018: schnell, live, innovativ (FOTO)

Stuttgart (ots) -Alle von der ARD übertragenen WM-Spiele werden auf den digitalenPlattformen der Sportschau als Livestreams zu sehen sein - und dasmit deutlich weniger Zeitverzögerung als bislang. Durch den Einsatzeiner neuen Internet-Verbreitungstechnologie können die Livestreamsbei sportschau.de mit einer Latenz von ca. 8 Sekunden im Vergleichzum Satelliten-Signal (DVB-S2) die Nutzer erreichen. Bislang warendie Streams mit einer Verzögerung von 45 bis 60 Sekunden deutlichlangsamer. Die Streams sind auf allen gängigen Endgeräten - vonDesktoprechnern über Tablets bis hin zu Smartphones - abrufbar. Zielist es, die Qualität der Streams der Verbindung des Users anzupassen.Ist er im WLAN, bekommt er die maximale Qualität, sitzt er im Zug mitwenig Empfang, wird die Qualität gedrosselt.Wie bei vergangenen Fußball-Großereignissen gibt es wieder dieMöglichkeit, während des Spiels die wichtigsten Szenen ausverschiedenen Kamerapositionen on Demand zu betrachten. Der User wirdso zu seinem eigenen WM-Regisseur. Und: Bei der Fußball-WM 2018 kannder User zusätzlich live neben dem TV-Signal aus dem Ersten bis zuvier weitere Livesignale auswählen. So kann er das gesamte Spielbeispielsweise auch "von der Tribüne" verfolgen. Außerdem bieten dieTaktik-Kamera oder der Fokus auf die Trainerbank während derÜbertragung ganz neue Einblicke.Wie gewohnt werden die Highlights der Spiele als Videos undHintergrundberichte bei sportschau.de und in der Sportschau-App zufinden sein. Dort wird es auch einen Live-Ticker von allen Spielengeben. Über die Sportschau-App können die Nutzer einenPush-Nachrichtendienst abonnieren und bleiben somit immer topaktuellinformiert. Mehrmals am Tag gibt es Updates für alle Abonnenten desSportschau-Whatsapp-Dienstes. Dort erfahren sie die aktuellenEntwicklungen und bekommen Links mit Zugriff auf die Highlights imAngebot von sportschau.de.Auch auf den Social-Media-Kanälen der Sportschau wird die WM einengroßen Stellenwert haben. Die Sportschau hat umfangreiche Rechte, umTore und andere Spiel-Highlights zu zeigen. Zudem vermitteln dieReporter vor Ort in Russland über diese Kanäle Emotionen undspannende Geschichten aus dem Gastgeberland derFußball-Weltmeisterschaft.Die Social-Media-Angebote der SportschauTwitter: https://twitter.com/sportschau, Reporter vor Ort:https://twitter.com/Reporter_vorOrt Facebook:https://www.facebook.com/sportschau Instagram:https://www.instagram.com/sportschau Youtube:https://www.youtube.com/sportschauWeitere Informationen zur ARD-Berichterstattung rund um die FIFAFußball-Weltmeisterschaft unter Sportschau.de/fifa-wm-2018 sowieSWR.de/presseIm Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Pressekontakt: Marion Erös, Telefon 0711 929 14296 / SandraChrist, Telefon 0711 929 11038, sandra.christ@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell