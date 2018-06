FIFA Fußball WM 2018: WDR optimiert Streaming-Angebot

Köln, 17.06.2018 (ots) - Schneller, stabiler und einfacher: DerWDR macht das Streaming-Erlebnis zur FIFA-Fußball WM nochattraktiver. Die Zeitverzögerung des Internet-Livestreams gegenüberanderen Übertragungswegen gehört seit dem ersten Spieltag der WM derVergangenheit an. Mit Beginn der WM und dem Auftaktspiel zwischenGastgeber Russland und Saudi-Arabien hat der WDR eine neueLivestreaming-Technologie für sportschau.de und daserste.deetabliert.Für die Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet das: Sie können dieFußball WM 2018 auch wirklich immer und überall live erleben.Mithilfe der neuen Technik konnte beim Spiel Russland gegenSaudi-Arabien die zeitliche Latenz von vormals 60 Sekunden auf 5Sekunden im Vergleich zum Satelliten-Signal (DVB-S2) reduziertwerden. Die Streams starten jetzt deutlich früher - lange Ladezeitengibt es nicht mehr.Die Bildqualität der Streams passt sich dabei den aktuellenEmpfangsbedingungen an. Befindet sich das Endgerät in einem WLAN,wird eine maximale Bildqualität mit höchster Datenrate angeboten,sitzen die Nutzer im Zug mit einer geringen Empfangsqualität, wirddie Datenrate gedrosselt und die Bildqualität reduziert. Insgesamtist die Streaming-Qualität für alle Fußball-Fans gerade auf denmobilen Endgeräten ein echter Hingucker. Zum ersten Spieltag nutzenetwa 270.000 Zuschauer das Livestreaming-Angebot der Sportschau.Gemeinsam mit dem Livestream von Das Erste wurden rund 500.000gleichzeitige Nutzer über alle ARD-Angebote erfasst.Pressekontakt:WDR Presse und Information, Pressedesk, Tel. 0221 2207100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell